Calor intenso en Panamá: Sinaproc alerta por sensación térmica de hasta 39°C

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) reiteró que se mantiene vigente una advertencia de prevención por temperaturas elevadas y altas sensaciones térmicas en diversas regiones del país hasta las 6:00 p.m. del sábado 12 de junio de 2026.
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Según el informe emitido por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, la situación está asociada a la influencia indirecta del ciclón tropical Cristina sobre la región centroamericana. Este fenómeno está provocando una disminución temporal de la cobertura nubosa y un incremento de la radiación solar sobre el territorio nacional.
Temperaturas podrían alcanzar sensaciones de hasta 39°C
Los pronósticos indican temperaturas máximas entre 30°C y 33°C en distintos puntos del país. Sin embargo, debido a factores como la humedad y la radiación solar, las sensaciones térmicas podrían oscilar entre 33°C y 39°C en varias regiones.
Provincias y comarcas bajo vigilancia por SINAPROC e IMHPA
Las autoridades mantienen monitoreo en las siguientes áreas:
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Tierras bajas de Chiriquí.
Veraguas (centro y sur).
Los Santos.
Herrera.
Coclé.
Panamá Oeste.
Panamá.
Darién.
Comarca Emberá.
Colón.
Sectores costeros de la Comarca Guna Yala.
Áreas de la Comarca Ngäbe Buglé.
Costas de Bocas del Toro.
Recomendaciones a la población
Sinaproc recomendó mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación y utilizar ropa ligera y de colores claros.
También pidió prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, quienes son más vulnerables a los efectos de las altas temperaturas.
Las autoridades continuarán monitoreando las condiciones atmosféricas y emitirán nuevas actualizaciones en caso de cambios significativos en el comportamiento del clima.