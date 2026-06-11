Calor intenso en Panamá: Sinaproc alerta por sensación térmica de hasta 39°C

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) reiteró que se mantiene vigente una advertencia de prevención por temperaturas elevadas y altas sensaciones térmicas en diversas regiones del país hasta las 6:00 p.m. del sábado 12 de junio de 2026.

La entidad indicó que las condiciones atmosféricas actuales están favoreciendo un aumento significativo del calor, por lo que recomendó a la población tomar medidas preventivas para evitar afectaciones a la salud.

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Según el informe emitido por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, la situación está asociada a la influencia indirecta del ciclón tropical Cristina sobre la región centroamericana. Este fenómeno está provocando una disminución temporal de la cobertura nubosa y un incremento de la radiación solar sobre el territorio nacional.

Temperaturas podrían alcanzar sensaciones de hasta 39°C

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2065061016942063880?s=20&partner=&hide_thread=false El Sistema Nacional de Protección Civil, @Sinaproc_Panama reiteró que se mantiene una advertencia de prevención por temperaturas y sensaciones térmicas elevadas, hasta las 6:00 p.m. del sábado 12 de junio de 2026.



Las condiciones atmosféricas asociadas a la influencia indirecta… pic.twitter.com/Ga4QQjnav6 — Telemetro Reporta (@TReporta) June 11, 2026

Los pronósticos indican temperaturas máximas entre 30°C y 33°C en distintos puntos del país. Sin embargo, debido a factores como la humedad y la radiación solar, las sensaciones térmicas podrían oscilar entre 33°C y 39°C en varias regiones.

Provincias y comarcas bajo vigilancia por SINAPROC e IMHPA

Las autoridades mantienen monitoreo en las siguientes áreas:

Tierras bajas de Chiriquí.

Veraguas (centro y sur).

Los Santos.

Herrera.

Coclé.

Panamá Oeste.

Panamá.

Darién.

Comarca Emberá.

Colón.

Sectores costeros de la Comarca Guna Yala.

Áreas de la Comarca Ngäbe Buglé.

Costas de Bocas del Toro.

Recomendaciones a la población

Sinaproc recomendó mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación y utilizar ropa ligera y de colores claros.

También pidió prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, quienes son más vulnerables a los efectos de las altas temperaturas.

Las autoridades continuarán monitoreando las condiciones atmosféricas y emitirán nuevas actualizaciones en caso de cambios significativos en el comportamiento del clima.