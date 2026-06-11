Panamá Nacionales -  11 de junio de 2026 - 08:26

Calor intenso en Panamá: Sinaproc alerta por sensación térmica de hasta 39°C

Sinaproc mantiene una advertencia preventiva por altas temperaturas y sensaciones térmicas de hasta 39°C en varias provincias y comarcas del país.

Sinaproc alerta por sensación térmica de hasta 39°C

Sinaproc alerta por sensación térmica de hasta 39°C

TIMOTHY A. CLARY / AFP
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) reiteró que se mantiene vigente una advertencia de prevención por temperaturas elevadas y altas sensaciones térmicas en diversas regiones del país hasta las 6:00 p.m. del sábado 12 de junio de 2026.

La entidad indicó que las condiciones atmosféricas actuales están favoreciendo un aumento significativo del calor, por lo que recomendó a la población tomar medidas preventivas para evitar afectaciones a la salud.

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Según el informe emitido por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, la situación está asociada a la influencia indirecta del ciclón tropical Cristina sobre la región centroamericana. Este fenómeno está provocando una disminución temporal de la cobertura nubosa y un incremento de la radiación solar sobre el territorio nacional.

Temperaturas podrían alcanzar sensaciones de hasta 39°C

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Los pronósticos indican temperaturas máximas entre 30°C y 33°C en distintos puntos del país. Sin embargo, debido a factores como la humedad y la radiación solar, las sensaciones térmicas podrían oscilar entre 33°C y 39°C en varias regiones.

Provincias y comarcas bajo vigilancia por SINAPROC e IMHPA

Las autoridades mantienen monitoreo en las siguientes áreas:

  • Tierras bajas de Chiriquí.

  • Veraguas (centro y sur).

  • Los Santos.

  • Herrera.

  • Coclé.

  • Panamá Oeste.

  • Panamá.

  • Darién.

  • Comarca Emberá.

  • Colón.

  • Sectores costeros de la Comarca Guna Yala.

  • Áreas de la Comarca Ngäbe Buglé.

  • Costas de Bocas del Toro.

Recomendaciones a la población

Sinaproc recomendó mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación y utilizar ropa ligera y de colores claros.

También pidió prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, quienes son más vulnerables a los efectos de las altas temperaturas.

Las autoridades continuarán monitoreando las condiciones atmosféricas y emitirán nuevas actualizaciones en caso de cambios significativos en el comportamiento del clima.

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