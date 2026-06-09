SINAPROC refuerza vigilancia en Coclé y advierte sobre riesgos por mar de fondo en el Pacífico

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que mantiene labores de vigilancia y monitoreo preventivo en diversos sectores costeros de la provincia de Coclé, debido al aviso de mar de fondo vigente para el litoral Pacífico panameño.

La entidad señaló que las acciones buscan salvaguardar la seguridad de residentes, pescadores y visitantes ante las condiciones marítimas que podrían generar oleajes más fuertes de lo habitual y corrientes peligrosas en áreas costeras.

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SINAPROC realiza monitoreo preventivo en zonas costeras

Personal de SINAPROC se mantiene realizando recorridos y observaciones en distintos puntos de la costa coclesana para evaluar las condiciones del mar y brindar orientación a la población. Las autoridades indicaron que el seguimiento se mantendrá mientras permanezca vigente el aviso emitido para el Pacífico panameño.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2064382911177175365?s=20&partner=&hide_thread=false El Sistema Nacional de Protección Civil, @Sinaproc_Panama, mantiene vigilancia y monitoreo preventivo en sectores costeros de la provincia de Coclé, ante el aviso de mar de fondo vigente para el litoral Pacífico panameño.



La entidad exhorta a residentes, pescadores y visitantes… pic.twitter.com/lHb491Yka0 — Telemetro Reporta (@TReporta) June 9, 2026

La institución recomendó a residentes, pescadores, operadores turísticos y visitantes extremar las medidas de seguridad y evitar actividades en zonas consideradas de riesgo.

Asimismo, pidió atender las recomendaciones emitidas por los organismos de emergencia y mantenerse informados a través de los canales oficiales sobre la evolución de las condiciones marítimas.

Números habilitados para emergencias

SINAPROC recordó a la ciudadanía que, en caso de emergencia, puede comunicarse a través de las líneas habilitadas para atención inmediata.

Los números disponibles son:

911

520-4426

Las autoridades reiteraron el llamado a actuar con prudencia y evitar exponerse a situaciones de peligro mientras se mantenga el aviso de mar de fondo en el litoral Pacífico del país.