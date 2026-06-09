SINAPROC refuerza vigilancia en Coclé y advierte sobre riesgos por mar de fondo en el Pacífico

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que mantiene labores de vigilancia y monitoreo preventivo en diversos sectores costeros de la provincia de Coclé, debido al aviso de mar de fondo vigente para el litoral Pacífico panameño.
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SINAPROC realiza monitoreo preventivo en zonas costeras
Personal de SINAPROC se mantiene realizando recorridos y observaciones en distintos puntos de la costa coclesana para evaluar las condiciones del mar y brindar orientación a la población. Las autoridades indicaron que el seguimiento se mantendrá mientras permanezca vigente el aviso emitido para el Pacífico panameño.
La institución recomendó a residentes, pescadores, operadores turísticos y visitantes extremar las medidas de seguridad y evitar actividades en zonas consideradas de riesgo.
Asimismo, pidió atender las recomendaciones emitidas por los organismos de emergencia y mantenerse informados a través de los canales oficiales sobre la evolución de las condiciones marítimas.
Números habilitados para emergencias
SINAPROC recordó a la ciudadanía que, en caso de emergencia, puede comunicarse a través de las líneas habilitadas para atención inmediata.
Los números disponibles son:
- 911
- 520-4426
Las autoridades reiteraron el llamado a actuar con prudencia y evitar exponerse a situaciones de peligro mientras se mantenga el aviso de mar de fondo en el litoral Pacífico del país.