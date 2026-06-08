Agroferias del IMA: conozca los puntos de venta habilitados para el 9 y 10 de junio

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este martes 9 y miércoles 10 de junio, en diferentes regiones del país.
La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.
Le podría interesar: IMA recuerda a la población el cierre temporal de sus Tiendas del Pueblo
Agroferias del IMA para el martes 9 de junio
Coclé
- Cancha multiuso de la barriada Guadalupe, en Aguadulce cabecera.
Darién
- Frente al Minisuper Canglón, en Metetí, en el distrito de Pinogana.
Colón
- Cancha de fútbol de Cacique, corregimiento de Cacique, en Portobelo.
Panamá
- Cancha deportiva de Cermeño, distrito de Capira.
Chiriquí
- Cancha comunal de Nancito, distrito de Remedios.
Panamá Este
- Parque central de Pacora, en el distrito de Panamá.
- Gimnasio de La Higuera, en el distrito de Chepo.
Herrera
- Cancha comunal de El Portero, en Menchaca, distrito de Ocú.
Veraguas
- Escuela de Los Llanos, en El Guay, distrito de Santa Fe.
- Casa comunal de Boró, en el distrito de La Mesa.
Bocas del Toro
- Parque de El Empalme, distrito de Changuinola.
Agroferias del IMA para el miércoles 10 de junio
Veraguas
- Casa Comunal de Rodeo Viejo, en el distrito de Soná.
- Casa Comunal de Laguna, en el distrito de Calobre.
Herrera
- Cancha municipal de Los Pozos, en el distrito de Los Pozos.
Panamá Oeste
- Parque en Altos de El Tecal, en Vacamonte, distrito de Arraiján.
Chiriquí
- Cancha comunal de Sábalo, en Boca del Monte, distrito de San Lorenzo.
Panamá Este
- Superación Campesina, en el distrito de Chepo.
Panamá
- Gimnasio de Chilibre, en el distrito de Panamá.