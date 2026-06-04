Panamá Nacionales -  4 de junio de 2026 - 14:34

Agroferias de IMA para el viernes 5 de junio

El IMA recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras en las Agroferias deben llevar sus bolsas reutilizables.

Agroferias del IMA en Panamá. 

Agroferias del IMA en Panamá. 

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este viernes 5 de junio, en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.

Agroferias del viernes 5 de junio

Chiriquí

  • Frente a la Gobernación de Chiriquí, en David centro.

Coclé

  • Casa comunal de Farallón, en el distrito de La Pintada.

Colón

  • Parque central de Nombre de Dios.

Veraguas

  • Agencia del IMA, ubicada en Soná, cabecera.
  • Junta Comunal de Isla Leones, en el distrito de Montijo.

Panamá Este

  • Predios de la Junta Comunal de Las Garzas, distrito de Panamá.
  • Cancha La Primavera, em el distrito de Chepo.

Panamá Oeste

  • Junta Comunal de La Mendoza, en el distrito de La Chorrera.

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