Panamá Nacionales -  21 de julio de 2026 - 12:14

Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional: ¿quiénes la conforman para el periodo 2026-2027?

La Asamblea Nacional anunció quiénes integran la Comisión de gobierno y la comisión de Trabajo para el periodo 2026-2027.

Asamblea Nacional - Comisiones de gobierno y trabajo. 

Asamblea Nacional - Comisiones de gobierno y trabajo. 

Asamblea Nacional
María Hernández
Por María Hernández

La Asamblea Nacional dio a conocer la integración de la Comisión de gobierno, justicia y asuntos constitucionales y la comisión de trabajo, salud y desarrollo social, para el periodo legislativo 2026-2027, como parte de la conformación de las 15 comisiones permanentes de trabajo.

Estas comisiones fueron establecidas tras el acuerdo alcanzado entre las bancadas parlamentarias, conforme al Reglamento Interno del Legislativo, con el objetivo de iniciar el análisis de iniciativas legislativas y las labores de fiscalización durante el nuevo periodo.

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Asamblea Nacional: ¿Quiénes integran la Comisión de gobierno para el periodo 2026-2027?

La comisión quedó conformada por los siguientes diputados:

  • Alain Cedeño
  • Luis Eduardo Camacho
  • Osman Gómez
  • Ariana Coba
  • Julio De La Guardia
  • Benicio Robinson
  • Rafael Buchanan
  • Alexandra Brenes
  • Walkiria Chandler

Asamblea Nacional: ¿Quiénes integran la Comisión de trabajo para el periodo 2026-2027?

La comisión quedó conformada por los siguientes diputados:

  • Luis Eduardo Camacho
  • Ronald De Gracia
  • Carlos Afú
  • Edwin Vergara
  • Crispiano Adames
  • Arquesio Arias
  • Betserai Richard
  • Janine Prado
  • Roberto Zúñiga

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