Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional: ¿quiénes la conforman para el periodo 2026-2027?

La Asamblea Nacional dio a conocer la integración de la Comisión de gobierno, justicia y asuntos constitucionales y la comisión de trabajo, salud y desarrollo social, para el periodo legislativo 2026-2027, como parte de la conformación de las 15 comisiones permanentes de trabajo.
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Asamblea Nacional: ¿Quiénes integran la Comisión de gobierno para el periodo 2026-2027?
La comisión quedó conformada por los siguientes diputados:
- Alain Cedeño
- Luis Eduardo Camacho
- Osman Gómez
- Ariana Coba
- Julio De La Guardia
- Benicio Robinson
- Rafael Buchanan
- Alexandra Brenes
- Walkiria Chandler
Asamblea Nacional: ¿Quiénes integran la Comisión de trabajo para el periodo 2026-2027?
La comisión quedó conformada por los siguientes diputados:
- Luis Eduardo Camacho
- Ronald De Gracia
- Carlos Afú
- Edwin Vergara
- Crispiano Adames
- Arquesio Arias
- Betserai Richard
- Janine Prado
- Roberto Zúñiga