Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional: ¿quiénes la conforman para el periodo 2026-2027?

Asamblea Nacional - Comisiones de gobierno y trabajo.

La Asamblea Nacional dio a conocer la integración de la Comisión de gobierno, justicia y asuntos constitucionales y la comisión de trabajo, salud y desarrollo social, para el periodo legislativo 2026-2027, como parte de la conformación de las 15 comisiones permanentes de trabajo.

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Estas comisiones fueron establecidas tras el acuerdo alcanzado entre las bancadas parlamentarias, conforme al Reglamento Interno del Legislativo, con el objetivo de iniciar el análisis de iniciativas legislativas y las labores de fiscalización durante el nuevo periodo.

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Asamblea Nacional: ¿Quiénes integran la Comisión de gobierno para el periodo 2026-2027?

La comisión quedó conformada por los siguientes diputados:

Alain Cedeño

Luis Eduardo Camacho

Osman Gómez

Ariana Coba

Julio De La Guardia

Benicio Robinson

Rafael Buchanan

Alexandra Brenes

Walkiria Chandler

Asamblea Nacional: ¿Quiénes integran la Comisión de trabajo para el periodo 2026-2027?

La comisión quedó conformada por los siguientes diputados: