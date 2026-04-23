Aviso de lluvias en Panamá: IMHPA y SINAPROC alertan hasta el 27 de abril

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) y el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) emitieron un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas que se mantendrá vigente hasta el próximo 27 de abril.
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Riesgos asociados
Entre los principales riesgos señalados por las entidades se encuentran:
- Crecidas repentinas de ríos y quebradas
- Caída o desprendimiento de objetos debido a ráfagas de viento
- Descargas eléctricas (rayos) durante tormentas
IMHPA: Áreas bajo aviso de vigilancia
El aviso abarca gran parte del territorio nacional, incluyendo:
- Chiriquí
- Veraguas
- Los Santos
- Herrera
- Coclé
- Panamá Oeste
- Panamá
- Darién
- Comarca Emberá
- Bocas del Toro
- Colón
- Guna Yala
- Ambos sectores marítimos del país
Recomendaciones a la población
El SINAPROC reiteró el llamado a la ciudadanía a evitar cruzar ríos crecidos, mantenerse alejados de árboles o estructuras inestables durante tormentas y seguir los canales oficiales para actualizaciones.