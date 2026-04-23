Aviso de lluvias en Panamá: IMHPA y SINAPROC alertan hasta el 27 de abril

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) y el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) emitieron un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas que se mantendrá vigente hasta el próximo 27 de abril.

Las autoridades advirtieron sobre condiciones atmosféricas inestables que podrían generar afectaciones en distintas regiones del país, por lo que recomiendan a la población mantenerse informada y tomar medidas de prevención.

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Riesgos asociados

Entre los principales riesgos señalados por las entidades se encuentran:

Crecidas repentinas de ríos y quebradas

Caída o desprendimiento de objetos debido a ráfagas de viento

Descargas eléctricas (rayos) durante tormentas

IMHPA: Áreas bajo aviso de vigilancia

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2047312453294338115?s=20&partner=&hide_thread=false Un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas ha sido emitido por el @imhpapma y el @Sinaproc_Panama hasta el próximo 27 de abril.



Se recomienda mantener la precaución ante posibles crecidas repentinas de ríos, caídas o desprendimientos de objetos por los vientos y… pic.twitter.com/t1aegknDOC — Telemetro Reporta (@TReporta) April 23, 2026

El aviso abarca gran parte del territorio nacional, incluyendo:

Chiriquí

Veraguas

Los Santos

Herrera

Coclé

Panamá Oeste

Panamá

Darién

Comarca Emberá

Bocas del Toro

Colón

Guna Yala

Ambos sectores marítimos del país

Recomendaciones a la población

El SINAPROC reiteró el llamado a la ciudadanía a evitar cruzar ríos crecidos, mantenerse alejados de árboles o estructuras inestables durante tormentas y seguir los canales oficiales para actualizaciones.