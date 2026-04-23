Nacionales -  23 de abril de 2026 - 09:23

Aviso de lluvias en Panamá: IMHPA y SINAPROC alertan hasta el 27 de abril

Autoridades emiten aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas en Panamá. Conoce las provincias bajo alerta y recomendaciones de seguridad.

IMHPA: Áreas bajo aviso de vigilancia

IMHPA: Áreas bajo aviso de vigilancia

TReporta/Ilustrativa
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) y el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) emitieron un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas que se mantendrá vigente hasta el próximo 27 de abril.

Las autoridades advirtieron sobre condiciones atmosféricas inestables que podrían generar afectaciones en distintas regiones del país, por lo que recomiendan a la población mantenerse informada y tomar medidas de prevención.

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Riesgos asociados

Entre los principales riesgos señalados por las entidades se encuentran:

  • Crecidas repentinas de ríos y quebradas
  • Caída o desprendimiento de objetos debido a ráfagas de viento
  • Descargas eléctricas (rayos) durante tormentas

IMHPA: Áreas bajo aviso de vigilancia

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El aviso abarca gran parte del territorio nacional, incluyendo:

  • Chiriquí
  • Veraguas
  • Los Santos
  • Herrera
  • Coclé
  • Panamá Oeste
  • Panamá
  • Darién
  • Comarca Emberá
  • Bocas del Toro
  • Colón
  • Guna Yala
  • Ambos sectores marítimos del país

Recomendaciones a la población

El SINAPROC reiteró el llamado a la ciudadanía a evitar cruzar ríos crecidos, mantenerse alejados de árboles o estructuras inestables durante tormentas y seguir los canales oficiales para actualizaciones.

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