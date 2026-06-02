IMHPA emite aviso de vigilancia por lluvias y tormentas en todo Panamá

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas que abarca todas las provincias y comarcas del país.

La medida se mantiene vigente hasta las 11:59 p.m. del 6 de junio de 2026, debido a las condiciones atmosféricas que podrían favorecer precipitaciones de intensidad variable acompañadas de actividad eléctrica en distintos sectores del territorio nacional.

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Según el aviso meteorológico, existe la posibilidad de que se registren crecidas repentinas y aumentos significativos en los caudales de ríos y quebradas, especialmente en zonas vulnerables a las lluvias persistentes.

IMHPA emite alerta por lluvias y tormentas

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Además, las autoridades advierten sobre el riesgo de inundaciones urbanas y rurales, deslizamientos de tierra en áreas montañosas y afectaciones temporales en vías de comunicación.

El IMHPA recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones emitidas por los organismos de protección civil y emergencia.

Entre las principales recomendaciones se encuentran evitar cruzar ríos o quebradas crecidas, extremar las medidas de precaución al conducir bajo lluvia intensa y asegurar objetos que puedan ser desplazados por fuertes ráfagas de viento asociadas a las tormentas.