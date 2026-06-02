Anuncian cierre en Fernández de Córdoba por obras del Río Matasnillo

Los conductores que transitan por la Avenida Fernández de Córdoba deberán tomar previsiones ante el cierre parcial de vía que se implementará durante los próximos diez meses como parte de las obras del Programa de Saneamiento de Panamá.

La medida responde a la construcción de un nuevo pozo correspondiente al proyecto del Colector Principal del Río Matasnillo, una infraestructura clave para el manejo y conducción de aguas residuales en la ciudad capital.

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Horarios de cierre en la Fernández de Córdoba

De acuerdo con la información divulgada por las autoridades, el cierre se mantendrá en un horario de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., de lunes a viernes.

Los sábados, las restricciones vehiculares estarán vigentes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2061877812781572518?s=20&partner=&hide_thread=false Por un periodo de diez meses se realizará un cierre de vía en el área de la Avenida Fernández de Córdoba, en un horario de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. de lunes a viernes, y los días sábados de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., como parte de los trabajos de construcción de un nuevo pozo del… pic.twitter.com/RJxEqguJbr — Telemetro Reporta (@TReporta) June 2, 2026

Trabajos se llevarán a cabo por el Programa de Saneamiento

Las labores forman parte de los trabajos de ampliación y modernización del sistema de saneamiento, cuyo objetivo es mejorar la recolección y conducción de aguas residuales, contribuyendo a la recuperación ambiental de los ríos urbanos y la Bahía de Panamá.

Se recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos con anticipación, utilizar rutas alternas cuando sea posible y atender las señalizaciones instaladas en el área de trabajo para evitar retrasos en sus recorridos.

Las autoridades indicaron que las medidas de seguridad y manejo del tráfico serán implementadas durante el desarrollo del proyecto para minimizar las afectaciones a residentes y usuarios de esta importante vía de la ciudad.