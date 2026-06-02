ATTT digitaliza trámites: Historial del conductor y Paz y Salvo se podrán obtener en línea

ATTT digitaliza trámites para la comodidad de sus usuarios.

A partir de este miércoles 3 de junio, los conductores en Panamá podrán tramitar, pagar y validar de forma 100 % virtual sus certificados de historial del conductor y de paz y salvo, según anunció oficialmente la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre ( ATTT ).

La entidad explicó que la digitalización de estos documentos se desarrolló con el apoyo de la empresa concesionaria Sertracen. Esta iniciativa representa la primera fase de un plan integral de modernización institucional que busca permitir a los ciudadanos realizar sus gestiones desde cualquier dispositivo con acceso a internet, eliminando filas y optimizando los tiempos de respuesta.

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Costos, vigencia y características de los certificados

Los documentos mantienen sus tasas oficiales, pero incorporan nuevas dinámicas de validación previa:

Historial del Conductor: Mantendrá su costo de B/. 1.00 y contará con una vigencia de 24 horas a partir de su emisión. Como novedad, los usuarios dispondrán de una vista previa con marca de agua antes de proceder al pago.

Mantendrá su costo de B/. 1.00 y contará con una vigencia de 24 horas a partir de su emisión. Como novedad, los usuarios dispondrán de una vista previa con marca de agua antes de proceder al pago. Certificado de Paz y Salvo: Este documento, que avala que el ciudadano no posee infracciones ni multas pendientes, conservará su costo de B/. 0.25 y tendrá una vigencia de 8 días.

Ambos certificados digitales incluirán un sistema de validación compuesto por un código QR, un ID único de documento y un número de control. Esto permitirá a ciudadanos, empresas y autoridades de la ATTT verificar la autenticidad y legitimidad del papel en tiempo real desde cualquier dispositivo móvil.

Guía paso a paso: Cómo realizar el trámite en línea

Para adquirir cualquiera de los dos certificados (aplica para personas naturales), los usuarios deberán seguir estos pasos dentro del portal oficial:

Acceder a la plataforma: Ingresar a la página web oficial de la institució n transito.gob.pa (sección de pagos en línea) o a la plataforma autorizada licencia.com.pa .

Ingresar a la página web oficial de la institució (sección de pagos en línea) o a la plataforma autorizada .

Validación de identidad: Introducir los datos personales requeridos (número de cédula y número de control de la licencia de conducir) para que el sistema autentique de forma segura al usuario.

Introducir los datos personales requeridos (número de cédula y número de control de la licencia de conducir) para que el sistema autentique de forma segura al usuario. Selección del documento: Elegir el certificado deseado (Historial del Conductor o Paz y Salvo). En este punto, el sistema mostrará la vista previa con marca de agua.

Elegir el certificado deseado (Historial del Conductor o Paz y Salvo). En este punto, el sistema mostrará la vista previa con marca de agua. Pago electrónico: Realizar el pago correspondiente a través de la pasarela segura integrada en la plataforma, la cual es procesada por la Caja de Ahorros.

Realizar el pago correspondiente a través de la pasarela segura integrada en la plataforma, la cual es procesada por la Caja de Ahorros. Descarga inmediata: Una vez aprobado el pago, el sistema generará el documento en formato PDF. El usuario podrá descargarlo directamente en pantalla y, simultáneamente, recibirá una copia de respaldo en su correo electrónico registrado.