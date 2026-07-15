ATTT y motorizados acuerdan acciones para fortalecer la seguridad vial en Panamá

Representantes de grupos de motociclistas sostuvieron un encuentro con el director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) , Nicolás Brea, para coordinar acciones dirigidas a mejorar la seguridad vial y reducir los accidentes de tránsito que involucran a este tipo de vehículos.

Durante la reunión, ambas partes acordaron avanzar en la creación de una mesa de trabajo que permita desarrollar estrategias enfocadas en la prevención de siniestros y en promover una conducción más segura.

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ATTT: Analizan medidas para reducir accidentes

En el encuentro se discutieron diversas medidas orientadas a disminuir los índices de accidentes de tránsito, además de abordar las principales inquietudes y retos que enfrentan los motociclistas en las vías del país.

Grupos de motorizados de Panamá sostuvieron un encuentro con el director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, @ATTTPanama, Nicolás Brea, para definir acciones que impulsen la seguridad vial y protejan la vida de los usuarios en la red vial.



Durante la reunión se… pic.twitter.com/3urfQ8Ip6B — Telemetro Reporta (@TReporta) July 15, 2026

La iniciativa busca fortalecer la convivencia entre todos los usuarios de la red vial mediante campañas de prevención y acciones coordinadas entre las autoridades y los conductores de motocicletas.

Panamá supera las 119 mil motocicletas registradas

Según datos de la ATTT, actualmente 119,101 motocicletas están inscritas a nivel nacional, lo que refleja la importancia de reforzar las medidas de seguridad para este segmento del parque vehicular.

Las cifras oficiales también muestran un aumento en el cumplimiento del revisado técnico vehicular:

2024: 40,110 motocicletas realizaron el revisado técnico.

40,110 motocicletas realizaron el revisado técnico. 2025: 43,650 motocicletas completaron el trámite.

43,650 motocicletas completaron el trámite. Enero a junio de 2026: 25,525 revisados técnicos registrados.

Las autoridades consideran que incrementar el cumplimiento de este requisito, junto con la promoción de una conducción responsable, contribuirá a mejorar la seguridad vial en el país.