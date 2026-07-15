Vía Centenario: habilitan un paño por sentido tras aparatoso accidente frente al Rod Carew

Una colisión múltiple ocurrida la mañana de este miércoles en la vía Centenario , frente al estadio Rod Carew, dejó cinco personas lesionadas y provocó un fuerte congestionamiento vehicular en ambos sentidos de la carretera.

De acuerdo con la información preliminar de la Policía Nacional, el accidente se registró alrededor de las 10:00 a.m. e involucró seis vehículos, de los cuales dos terminaron volcados. Además, la carga de uno de los vehículos articulados quedó esparcida sobre la vía, complicando las labores de atención y despeje.

Contenido relacionado: MiBus reporta demoras por accidente cerca del estadio Rod Carew

Colisión múltiple en la vía Centenario

Las autoridades confirmaron que, pese a la magnitud del accidente, no se reportaron víctimas fatales. Los cinco heridos recibieron atención por parte de los equipos de emergencia.

Al mediodía, los equipos de rescate y tránsito lograron habilitar un paño en cada sentido de la vía, permitiendo el paso parcial de los vehículos. Sin embargo, la circulación continúa siendo lenta mientras se realizan las maniobras para retirar los automóviles volcados y limpiar la carretera.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado las causas que originaron el accidente. Mientras avanzan las investigaciones, se recomienda a los conductores utilizar rutas alternas, como el Puente de las Américas, para evitar mayores demoras.