Autopista Centenario será ampliada: MOP invertirá B/.606 millones en proyecto vial

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) avanzó en el proceso de licitación para ejecutar el proyecto de Rehabilitación, Mejora y Mantenimiento por Estándares de Desempeño de la Autopista Centenario, luego de aprobar el inicio de la fase 3 de la licitación pública.

La obra contempla una inversión de B/.606 millones y beneficiará a más de 485 mil usuarios que utilizan diariamente esta importante vía de conexión entre las provincias de Panamá y Panamá Oeste.

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¿Qué contempla el proyecto?

Durante un recorrido por la comunidad de La Valdeza, el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade Alegre, explicó que B/.329 millones estarán destinados a la construcción de las obras, mientras que el resto de los recursos financiará la operación y el mantenimiento mayor de la infraestructura durante la vigencia del contrato.

El proyecto busca modernizar la autopista para responder al creciente flujo vehicular entre Panamá Oeste, la capital y el interior del país.

Ampliarán carriles y rehabilitarán intercambiadores

Entre las principales obras se incluyen:

La rehabilitación de 42.5 kilómetros de carretera.

La ampliación de la vía Centenario, que pasará de dos a tres carriles por sentido.

La ampliación de la autopista Arraiján–La Chorrera, que crecerá de tres a cuatro carriles por sentido, alcanzando un total de ocho carriles.

La rehabilitación de los intercambiadores de Nicolás Solano, La Mitra y Bique, con el objetivo de mejorar la movilidad y disminuir los tiempos de viaje.

"Serán soluciones viales similares a las desarrolladas en el intercambiador de la entrada de Vacamonte", indicó el ministro Andrade. "Serán soluciones viales similares a las desarrolladas en el intercambiador de la entrada de Vacamonte", indicó el ministro Andrade.

MOP: Tramo abarcará desde el Rod Carew hasta La Espiga

Las obras comprenderán el trayecto entre el puente ubicado antes del Estadio Rod Carew y el puente vehicular del Corredor de las Playas, en el sector de La Espiga.

Por su parte, Ramón Adames explicó que el tramo de Burunga no será ampliado, debido a que ya forma parte del proyecto de ocho carriles y cuenta con infraestructura adecuada, aunque sí recibirá mantenimiento integral.

Además, precisó que la empresa que resulte adjudicataria será responsable de desarrollar los diseños finales, estudios técnicos y soluciones de ingeniería del proyecto.

Intercambiador de Nicolás Solano tendrá nueva configuración

Uno de los cambios más importantes será la transformación del intercambiador de Nicolás Solano, que pasará a ser una solución vial tipo "cuatro orejas", diseñada para mejorar la circulación en uno de los puntos con mayor congestión vehicular de Panamá Oeste.