Panamá Nacionales -  6 de julio de 2026 - 07:51

Alcaldía de Panamá lamenta muerte de ciclista tras emergencia médica en la Cinta Costera

La Alcaldía de Panamá informó que un ciudadano falleció tras sufrir una emergencia médica mientras recorría en bicicleta la Recreovía en la Cinta Costera.

Alcaldía de Panamá lamenta muerte de ciclista

Alcaldía de Panamá lamenta muerte de ciclista

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Alcaldía de Panamá lamentó el fallecimiento de un ciudadano que la mañana de este domingo sufrió una emergencia médica mientras realizaba un recorrido en bicicleta por la ruta de la Recreovía en la Cinta Costera.

La institución expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos del ciudadano.

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Alcaldía de Panamá activaron los protocolos de emergencia

Según informó la Alcaldía, luego de recibir el reporte de que el ciclista se encontraba tendido sobre la ciclovía, se activaron de inmediato los protocolos de atención y se coordinó la respuesta con los equipos de emergencia.

Al lugar acudieron paramédicos del SUME 911, con el apoyo de la Policía Municipal de Panamá, la Policía Nacional de Panamá y el Servicio de Protección Institucional.

Los equipos realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y posteriormente trasladaron al ciudadano a un centro hospitalario, acompañado por sus familiares.

Alcaldía expresa sus condolencias

En un comunicado, la Alcaldía de Panamá manifestó su solidaridad con la familia del fallecido. "La Alcaldía expresa sus más sinceras condolencias a su familia y seres queridos", indicó la entidad. Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre la causa de la emergencia médica.

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