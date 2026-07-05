Jubilados y pensionados: CSS continúa este lunes el pago por cheque y confirma próximas fechas de julio

La Caja de Seguro Social (CSS) continuará este lunes 6 de julio de 2026 con el pago de la primera quincena a los jubilados y pensionados que reciben sus prestaciones mediante cheque.

Además, la entidad recordó el calendario correspondiente al segundo pago de julio , tanto para los beneficiarios que cobran por ACH como para quienes lo hacen por cheque.

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Pago por cheque continúa este lunes 6 de julio

De acuerdo con el cronograma oficial de la CSS, este lunes continuará la entrega de los cheques correspondientes a la primera quincena de julio para los jubilados y pensionados bajo esta modalidad.

La institución recomienda a los beneficiarios acudir al lugar de pago que les corresponde y seguir las indicaciones del personal encargado durante la jornada.

Calendario del segundo pago de julio 2026

La CSS también confirmó las fechas del próximo desembolso:

Pago por ACH: viernes 17 de julio de 2026 .

. Pago por cheque: lunes 20 de julio de 2026.

Los depósitos electrónicos se acreditarán directamente en las cuentas bancarias de los beneficiarios inscritos en el sistema ACH, mientras que quienes cobran por cheque deberán acudir en la fecha establecida por la institución.