Panamá Nacionales -  28 de junio de 2026 - 08:43

El viernes 3 de julio inicia el pago de Jubilados y pensionados a nivel nacional

La CSS confirmó las fechas de pago para jubilados y pensionados en julio de 2026. Conozca cuándo se realizará el depósito por ACH y la entrega de cheques a nivel nacional.

La CSS anuncia las fechas de pago de julio: esto cobrarán primero los jubilados y pensionados

La CSS anuncia las fechas de pago de julio: esto cobrarán primero los jubilados y pensionados

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó el calendario oficial de pagos para jubilados y pensionados correspondiente al mes de julio de 2026, e informó las fechas en que los beneficiarios recibirán sus prestaciones, según la modalidad de cobro.

¿Cuándo pagan a los jubilados y pensionados?

De acuerdo con la CSS, los pagos se realizarán de la siguiente manera:

  • Viernes 3 de julio de 2026: pago mediante depósito bancario (ACH).
  • Lunes 6 de julio de 2026: pago para quienes cobran por cheque.

Los beneficiarios que reciben cheque deberán acudir al lugar de pago correspondiente en la fecha establecida por la institución.

CSS recomienda verificar la modalidad de pago

La entidad recordó a los jubilados y pensionados verificar la modalidad bajo la cual reciben su beneficio para conocer el día exacto en que podrán disponer de sus fondos.

En el caso de quienes cobran mediante ACH, el dinero será acreditado directamente en la cuenta bancaria registrada. Por su parte, quienes reciben cheque deberán presentarse en el sitio de pago asignado por la CSS.

La institución mantiene publicado el calendario oficial de pagos para que los beneficiarios puedan organizar con tiempo sus compromisos financieros y evitar contratiempos.

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