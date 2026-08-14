Mingob cambia procedimiento para entregar insumos a privados de libertad: será una vez al mes

El Ministerio de Gobierno (Mingob) estableció un nuevo procedimiento para la recepción y entrega de insumos destinados a las personas privadas de libertad de los centros penitenciarios La Joyita, La Joya, La Nueva Joya, El Renacer, Tinajitas y La Esmeralda.

Los familiares autorizados deberán llevar los paquetes al antiguo Centro Femenino de Rehabilitación Doña Cecilia Orillac de Chiari, en Juan Díaz, según el cronograma establecido.

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La medida, establecida mediante la Resolución N.° 122-R-119, dispone que la recepción de estos insumos se realizará una vez al mes, mediante un proceso centralizado que busca reforzar los controles de organización, seguridad y traslado de los paquetes.

¿Dónde se entregarán los insumos para los privados de libertad?

Los familiares autorizados deberán llevar los artículos al antiguo Centro Femenino de Rehabilitación Doña Cecilia Orillac de Chiari, ubicado en el corregimiento de Juan Díaz.

El horario establecido para la recepción será de:

9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Los familiares deberán acudir únicamente en la fecha y horario que correspondan de acuerdo con el cronograma oficial establecido para cada centro penitenciario.

¿Cómo deben llevar los paquetes?

El Mingob indicó que los artículos deberán presentarse en bolsas transparentes y estar debidamente identificados.

Cada paquete debe incluir de forma clara y legible:

- Nombre completo de la persona privada de libertad.

- Número de cédula.

- Centro penitenciario.

- Pabellón.

La correcta identificación permitirá facilitar el proceso de recepción, registro y posterior entrega.

¿Qué pasará con los paquetes después de recibirlos?

Como parte del nuevo procedimiento, todos los paquetes serán sometidos a revisión de seguridad, registro y control.

Una vez completado este proceso, los insumos serán trasladados bajo custodia hacia los respectivos centros penitenciarios.

El Mingob explicó que el mecanismo permitirá garantizar la trazabilidad de los paquetes desde el momento de su recepción hasta su entrega a la persona privada de libertad.

¿Qué artículos se pueden entregar?

La resolución establece un listado único de artículos permitidos para las personas privadas de libertad.

Entre los productos contemplados se encuentran:

- Artículos de aseo y limpieza.

- Determinados medicamentos.

- Ropa.

- Artículos de uso personal.

Estos productos estarán sujetos a cantidades y características específicas, de acuerdo con lo establecido en la resolución.

Por ello, los familiares deberán consultar el listado oficial de artículos permitidos antes de preparar el paquete.

¿Por qué el Mingob cambió el procedimiento?

De acuerdo con el Ministerio de Gobierno, el nuevo mecanismo busca que la recepción y entrega de insumos se realice de manera ordenada, segura, transparente y bajo controles establecidos.

La centralización de la recepción permitirá reforzar la revisión de los paquetes y mantener un registro de su traslado hasta los diferentes centros penitenciarios.

El nuevo procedimiento fue comunicado por el Mingob este 14 de agosto de 2026 y contempla a los centros penitenciarios La Joyita, La Joya, La Nueva Joya, El Renacer, Tinajitas y La Esmeralda.