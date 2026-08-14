Agroferias del IMA este sábado 15 de agosto: conoce el lugar y horario

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este sábado 15 de agosto, en diferentes regiones del país.
La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.
Agroferias del IMA el sábado 15 de agosto
Coclé
- Parque de Santa Rita, distrito de Antón.