Agroferias del IMA este sábado 15 de agosto: conoce el lugar y horario

Agroferias del IMA. @IMA_Pma

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este sábado 15 de agosto, en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

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La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos. Agroferias del IMA el sábado 15 de agosto Coclé Parque de Santa Rita, distrito de Antón. ¡Atención, Coclé! Tenemos agroferia en el distrito de Antón lleva a casa lo mejor de la producción nacional.



Parque Santa Rita

Desde las 7:00 a.m.

Lleva tu bolsa reutilizable y tu cédula

¡Por un Panamá que consume lo nuestro!#ConPasoFirme pic.twitter.com/TOyLXIwthC — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) August 13, 2026