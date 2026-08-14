Gran Terminal de Colón avanza: así será la nueva infraestructura de transporte

Los trabajos de construcción de la Gran Terminal de Transporte de Colón avanzan y las áreas destinadas al zarpe ya registran aproximadamente un 80 % de ejecución, según informó la administración del proyecto.

La nueva terminal, ubicada a un costado de Plaza Millenium, contará con capacidad para albergar hasta 25 vehículos en el área de zarpe, además de una zona para la llegada de transporte y un patio de espera.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Tema de interés: Jubilados y pensionados cobran la última quincena de agosto a partir del próximo miércoles

El proyecto busca modernizar las instalaciones de transporte de la provincia y ofrecer un espacio más seguro y funcional tanto para pasajeros como para transportistas.

¿Qué tendrá la nueva terminal de Colón?

La infraestructura contempla diferentes áreas destinadas a mejorar la experiencia de los usuarios.

Entre los componentes del proyecto se encuentran:

Área de zarpe con capacidad para 25 vehículos .

. Área de llegada de transporte.

Patio de espera.

Sala de espera , que se encuentra en las últimas adecuaciones.

, que se encuentra en las últimas adecuaciones. Edificio comercial de tres plantas .

. Estacionamientos.

Área destinada al servicio de taxis.

Espacios comerciales y administrativos.

Además, la terminal tendrá acceso directo al área comercial de la Zona Libre de Colón.

Sala de espera está en las últimas adecuaciones

De acuerdo con la información proporcionada por la administración de la Gran Terminal, la sala de espera se encuentra en su etapa final de adecuaciones.

El espacio estará diseñado para brindar mayor comodidad a los usuarios y contará también con áreas comerciales y administrativas.

El proyecto ya cuenta, según explicó Gustavo Granados, gerente general de la Gran Terminal de Transporte de Colón, con los permisos requeridos para su desarrollo.

Granados indicó que el objetivo es que la terminal se convierta en un espacio seguro, moderno y funcional.

¿Habrá tranques en la vía Ahmed Waked?

Uno de los temas que ha generado inquietud entre residentes y usuarios es el posible impacto de la nueva terminal sobre el tráfico vehicular en la vía Ahmed Waked.

Ante esta preocupación, Granados explicó que se contemplan trabajos de ampliación y adecuación vial para facilitar el flujo de vehículos.

También señaló que ya se mantienen coordinaciones con las autoridades de tránsito para procurar que la operación de la terminal no genere mayores afectaciones a la circulación.

Una nueva terminal para modernizar el transporte en Colón

La construcción de la Gran Terminal de Transporte representa un proyecto orientado a modernizar el sistema de transporte de la provincia de Colón.

La nueva infraestructura sustituirá las instalaciones tradicionales que han funcionado durante décadas y que presentan limitaciones frente a las necesidades actuales de usuarios y transportistas.