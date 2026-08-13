Lucy Molinar renuncia al Meduca: estas son las razones de su salida y quién podría reemplazarla

La ministra de Educación, Lucy Molinar , presentó su renuncia al cargo este miércoles 12 de agosto, después de 25 meses al frente del Ministerio de Educación (Meduca), en medio de cuestionamientos relacionados con la compra de computadoras. Molinar confirmó su decisión durante una conferencia de prensa y explicó que presentó su renuncia al presidente de la República, José Raúl Mulino, con quien sostuvo una reunión antes de anunciar públicamente su salida.

“Anuncio que luego de 25 meses de trabajo arduo por la educación panameña llega el momento de dar paso a una nueva administración y le he presentado al Presidente de la República mi renuncia”, expresó. “Anuncio que luego de 25 meses de trabajo arduo por la educación panameña llega el momento de dar paso a una nueva administración y le he presentado al Presidente de la República mi renuncia”, expresó.

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La ahora exministra aseguró que se marcha satisfecha por el trabajo realizado junto con su equipo y sostuvo que no considera que aferrarse al cargo sea la decisión correcta.

“Yo me quedo muy contenta, estar aferrado a la silla es el gran error de muchos, que no quiero cometer”, manifestó. “Yo me quedo muy contenta, estar aferrado a la silla es el gran error de muchos, que no quiero cometer”, manifestó.

¿Por qué renunció Lucy Molinar?

La salida de Molinar ocurre en momentos en que su gestión enfrenta cuestionamientos, particularmente por el proceso de adquisición de computadoras para estudiantes y docentes. Sobre este tema, la exministra sostuvo que corresponde al Ministerio Público esclarecer cualquier posible irregularidad.

"El Ministerio Público se va a encargar de esclarecerlo. Y es la entidad más neutra posible que puede hacerlo y lo va a hacer. Y como siempre, la verdad sale", @lucymolinarj, ministra de Educación, sobre los cuestionamientos en torno a la adquisición de computadoras. pic.twitter.com/FrF3aEqIRO — Telemetro Reporta (@TReporta) August 12, 2026

“El Ministerio Público se va a encargar de esclarecerlo. Y es la entidad más neutra posible que puede hacerlo y lo va a hacer. Y como siempre, la verdad sale”, afirmó. “El Ministerio Público se va a encargar de esclarecerlo. Y es la entidad más neutra posible que puede hacerlo y lo va a hacer. Y como siempre, la verdad sale”, afirmó.

Molinar también señaló que durante su gestión ha existido “mucha desinformación malintencionada”, pero aseguró que decidió no entrar en confrontaciones porque, a su juicio, la verdad terminará imponiéndose.

“Ha habido mucha desinformación malintencionada, pero yo jamás me he detenido a entrar en debate con esas intenciones porque al final la verdad tiene valor propio”, sostuvo.

La renuncia se produce precisamente mientras continúan las investigaciones y cuestionamientos sobre la adquisición de los equipos tecnológicos. Medios locales reportaron que este proceso fue uno de los principales asuntos que rodearon la salida de la ministra.

¿Qué dijo Mulino a Lucy Molinar?

Molinar relató que se reunió con el presidente Mulino antes de presentar públicamente su renuncia. Según explicó, durante ese encuentro agradeció al mandatario los 25 meses de trabajo y los retos enfrentados desde que asumió el cargo.

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“Me agradeció el esfuerzo y me dijo algo que me dejó muy contenta y es que el país no puede dar un paso atrás, tenemos que continuar todo lo que se ha iniciado por el bien de nuestra juventud”, contó. “Me agradeció el esfuerzo y me dijo algo que me dejó muy contenta y es que el país no puede dar un paso atrás, tenemos que continuar todo lo que se ha iniciado por el bien de nuestra juventud”, contó.

"Yo hoy tuve una reunión con él para agradecerle estos 25 meses de mucho trabajo y de grandes retos, pero de muchos deberes, muchas pequeñas misiones cumplidas. Me agradeció el esfuerzo y me dijo algo que me dejó muy contenta y es que el país no puede dar un paso atrás, tenemos… pic.twitter.com/is9jSILRLj — Telemetro Reporta (@TReporta) August 12, 2026

La exministra destacó además el trabajo realizado por el equipo que la acompañó durante su administración.

“Se ha hecho un gran trabajo por un equipo de profesionales de primera línea, y creo que el país debería poder reconocerlo”, afirmó.

¿Quién sustituirá a Lucy Molinar en el Meduca?

El presidente de la República, José Raúl Mulino, designó a Ventura Vega Osorio como nuevo ministro de Educación, tras la renuncia de Lucy Molinar. Vega Osorio tomó posesión del cargo este jueves en el Salón Amarillo del Palacio de las Garzas, en presencia del presidente Mulino y del ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac.

El nuevo ministro de Educación se desempeñaba como secretario general de la Contraloría General de la República. Ha sido asesor presidencial, viceministro encargado del Ministerio de Seguridad Pública y director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).