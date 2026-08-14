¡Alerta sanitaria! Minsa ordena retirar perfume Paco Rabanne Black XS del mercado panameño

El Ministerio de Salud (Minsa) canceló el registro sanitario del perfume Paco Rabanne Black XS Black Excess for Her Eau de Parfum y ordenó el retiro inmediato de los lotes disponibles en el mercado panameño.
Contenido relacionado: Minsa anuncia reactivación de obras en más de 40 instalaciones de salud a nivel nacional
MINSA: ¿Por qué fue retirado el perfume?
El BMHCA o lilial es una sustancia que está prohibida en productos cosméticos en la Unión Europea debido a su clasificación como sustancia carcinogénica, mutagénica o tóxica para la reproducción (CMR).
A raíz de la alerta europea, el Minsa tomó medidas sobre el producto comercializado en Panamá y dispuso la cancelación de su registro sanitario. La institución también ordenó que los lotes disponibles sean retirados inmediatamente del mercado nacional.
¿Qué deben hacer los comercios?
Los establecimientos que tengan existencias del producto deberán atender la disposición sanitaria y proceder con su retiro, de acuerdo con las indicaciones establecidas por el Minsa.
La medida busca evitar que continúe la comercialización de los lotes afectados mientras las autoridades dan seguimiento a la alerta sanitaria.