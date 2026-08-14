¡Alerta sanitaria! Minsa ordena retirar perfume Paco Rabanne Black XS del mercado panameño

El Ministerio de Salud (Minsa) canceló el registro sanitario del perfume Paco Rabanne Black XS Black Excess for Her Eau de Parfum y ordenó el retiro inmediato de los lotes disponibles en el mercado panameño.

La medida fue adoptada luego de una alerta emitida por la Comisión Europea a través del sistema Safety Gate, relacionada con la presencia de butylphenyl methylpropional (BMHCA), también conocido como lilial, entre los componentes del producto.

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MINSA: ¿Por qué fue retirado el perfume?

El BMHCA o lilial es una sustancia que está prohibida en productos cosméticos en la Unión Europea debido a su clasificación como sustancia carcinogénica, mutagénica o tóxica para la reproducción (CMR).

El Ministerio de Salud canceló el registro sanitario del producto Paco Rabanne Black XS Black Excess for Her Eau de Parfum, ordenando el retiro inmediato de los lotes disponibles en el mercado panameño.



Las medidas adoptadas el @MINSAPma se dan ante una alerta emitida por la… pic.twitter.com/dYuuUqmSR9 — Telemetro Reporta (@TReporta) August 14, 2026

A raíz de la alerta europea, el Minsa tomó medidas sobre el producto comercializado en Panamá y dispuso la cancelación de su registro sanitario. La institución también ordenó que los lotes disponibles sean retirados inmediatamente del mercado nacional.

¿Qué deben hacer los comercios?

Los establecimientos que tengan existencias del producto deberán atender la disposición sanitaria y proceder con su retiro, de acuerdo con las indicaciones establecidas por el Minsa.

La medida busca evitar que continúe la comercialización de los lotes afectados mientras las autoridades dan seguimiento a la alerta sanitaria.