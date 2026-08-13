Repintan 24 corazones azules en Las Garzas en memoria de las víctimas de tragedia vial

Una jornada para repintar 24 corazones azules se realizó en el corregimiento de Las Garzas, a 17 años de la tragedia vial que cobró la vida de más de una veintena de personas.

El 13 de agosto de 2007, la colisión entre un camión volquete y un autobús de transporte colectivo dejó un saldo de 24 víctimas fatales.

En un gesto de memoria y reflexión, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) destacó que cada corazón representa una historia, una familia y un llamado a concientizar sobre las decisiones al transitar por las vías. Asimismo, la institución reiteró la importancia de respetar los límites de velocidad, cumplir las normas de tránsito y no conducir bajo los efectos del alcohol.