Pacora Nacionales -  13 de agosto de 2026 - 17:18

Repintan 24 corazones azules en Las Garzas en memoria de las víctimas de tragedia vial

El 13 de agosto de 2007, la colisión entre un camión volquete y un autobús de transporte colectivo dejó un saldo de 24 víctimas en Las Garzas.

Repintan 24 corazones azules en Las Garzas.

Repintan 24 corazones azules en Las Garzas.

ATTT
Ana Canto
Por Ana Canto

Una jornada para repintar 24 corazones azules se realizó en el corregimiento de Las Garzas, a 17 años de la tragedia vial que cobró la vida de más de una veintena de personas.

El 13 de agosto de 2007, la colisión entre un camión volquete y un autobús de transporte colectivo dejó un saldo de 24 víctimas fatales.

En un gesto de memoria y reflexión, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) destacó que cada corazón representa una historia, una familia y un llamado a concientizar sobre las decisiones al transitar por las vías. Asimismo, la institución reiteró la importancia de respetar los límites de velocidad, cumplir las normas de tránsito y no conducir bajo los efectos del alcohol.

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