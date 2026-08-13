Inicia recuperación ambiental de ríos, playas y manglares en la ciudad de Panamá

La Alcaldía de Panamá inicia trabajos de recuperación de ríos.

La Alcaldía de Panamá inició los trabajos de saneamiento y recuperación de los ríos Matías Hernández y Río Abajo, así como de playas, costas y manglares de la Bahía de Panamá, en una intervención que se extiende desde la Calzada de Amador hasta Costa del Este.

Los trabajos ya están en marcha con equipos desplegados en distintos puntos para la recolección y extracción de residuos sólidos, limpieza de áreas contaminadas, recuperación de manglares y atención de puntos críticos, buscando reducir la cantidad de desechos que llegan a los ríos y posteriormente terminan en el mar.

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En la jornada participan equipos de la Alcaldía de Panamá. Cortesía

En la jornada participan equipos de la Alcaldía de Panamá, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro; el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo; el administrador de la Autoridad de Aseo, Ovil Moreno Marín; el Consorcio Río Verde, ambientalistas, voluntarios y personal operativo.

El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, acompañó el inicio de los trabajos junto a niños que participaron en actividades de educación ambiental, como parte del esfuerzo por involucrar a las nuevas generaciones en el cuidado de los recursos naturales.

“Estamos actuando hoy pensando en el Panamá del futuro. Recuperar nuestros ríos, playas y manglares también significa enseñarles a las nuevas generaciones que proteger el ambiente es una responsabilidad de todos”, expresó Mizrachi.

El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, acompañó el inicio de los trabajos. Cortesía

La intervención incorpora drones y herramientas tecnológicas para identificar acumulaciones de residuos, documentar las zonas atendidas y dar seguimiento a los avances.

Además, se desarrollarán acciones de educación ambiental y prevención sanitaria para promover un mejor manejo de los residuos y contribuir a reducir posibles criaderos del mosquito transmisor del dengue. Con esta intervención, la Alcaldía de Panamá avanza en la recuperación de ecosistemas fundamentales para la ciudad, con acciones que buscan generar un impacto ambiental y sanitario para las próximas generaciones.