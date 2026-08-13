Chiriquí Nacionales -  13 de agosto de 2026 - 15:43

SENAFRONT recupera vehículo presuntamente robado en Barú

SENAFRONT recuperó en menos de 24 horas un vehículo tipo pick-up presuntamente robado, localizado en una plantación de palma en Barú.

SENAFRONT recupera vehículo presuntamente robado en Barú

SENAFRONT recupera vehículo presuntamente robado en Barú

@SENAFRONT
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Unidades del Grupo de Reacción Inmediata Motorizada (GRIM) del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) recuperaron un vehículo tipo pick-up que había sido reportado como presuntamente robado a empleados de una empresa.

El vehículo fue localizado en una plantación de palma aceitera, ubicada en el sector de Berbá, distrito de Barú, en la provincia de Chiriquí.

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SENAFRONT: Vehículo fue recuperado en menos de 24 horas

Tras conocer el reporte, unidades de SENAFRONT activaron los puntos de vigilancia establecidos en el área para tratar de ubicar el vehículo. Las acciones permitieron localizar el pick-up en menos de 24 horas.

El vehículo fue recuperado y quedó a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las diligencias del caso y establecer las circunstancias en las que fue sustraído. SENAFRONT reiteró su compromiso de mantener acciones de vigilancia y seguridad en las comunidades fronterizas y de Chiriquí.

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