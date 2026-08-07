Operativo en Darién: aprehenden a hombre con 40 envoltorios y 3 carrizos de presunta cocaína

Un ciudadano fue aprehendido durante un operativo preventivo realizado por unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) en el sector de Garachiné, provincia de Darién , tras mostrar una actitud que llamó la atención de los agentes.

De acuerdo con Senafront, durante las verificaciones al ciudadano se encontraron 40 envoltorios y tres carrizos con polvo blanco, presuntamente cocaína .

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El procedimiento fue realizado por unidades del Batallón Fluvial Sambú, quienes efectuaban recorridos preventivos en el área.

Hombre quedó a órdenes de la Fiscalía de Drogas

El ciudadano aprehendido y los indicios encontrados fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de Darién, que continuará con las investigaciones correspondientes.

Senafront señaló que durante 2026 ha desarrollado diversos operativos contra estructuras dedicadas presuntamente al microtráfico de drogas en distintos puntos del país.

Las autoridades continuarán con las investigaciones para determinar la procedencia de la sustancia y la posible vinculación del aprehendido con actividades relacionadas con el tráfico de drogas.