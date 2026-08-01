Darién Nacionales -  1 de agosto de 2026 - 17:46

Darién: cinco heridos tras colisión entre autobús y camioneta

Cinco personas resultaron heridas tras una colisión entre un autobús y una camioneta en la provincia de Darién.

Cinco heridos tras colisión en Darién.

Cinco heridos tras colisión en Darién.

@BCBRP
Ana Canto
Por Ana Canto

Cinco personas resultaron heridas tras una colisión entre un autobús y una camioneta en el sector de Altos de Cristo, provincia de Darién. Los heridos fueron trasladados al Centro de Salud de Metetí para recibir atención médica.

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