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Senafront despliega más de 700 unidades para operativo "Escudo de Acero" en la frontera con Colombia

El subdirector del Senafront, Héctor De Sedas, explicó que mantienen intercambio de información permanente con las fuerzas armadas de Colombia y que el operativo “Escudo de Acero” en la frontera tiene como objetivo fortalecer la vigilancia y control territorial y cerrar espacios a amenazas externas ante la lucha contra grupos criminales que ha anunciado el presidente Abelardo de la Espriella.