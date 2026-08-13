IFARHU e INCAE se alían para formar talento que enfrente los nuevos desafíos tecnológicos

El presidente de la República, José Raúl Mulino, destacó la firma de un convenio entre el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) y el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), orientado a fortalecer la formación y el desarrollo del talento panameño.

Mulino participó como testigo de honor en el acto de firma del acuerdo, suscrito por la rectora del INCAE, Camelia Ilie, y el director general del IFARHU, Carlos Godoy Othón.

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Durante el evento, el mandatario resaltó la importancia de preparar a los jóvenes para un mercado laboral marcado por los avances tecnológicos y sostuvo que Panamá debe apostar por una educación que permita a las nuevas generaciones enfrentar los desafíos del futuro.

Mulino: “La educación lo es todo”

El presidente señaló que el país no puede continuar formando jóvenes para empleos que podrían no existir en el futuro, sino que debe proporcionarles herramientas para adaptarse a las nuevas condiciones económicas y tecnológicas.

En ese contexto, destacó iniciativas impulsadas por su administración, entre ellas el Plan Nacional de Inteligencia Artificial y el nuevo Centro de Especialidades Agropecuarias de Panamá, desarrollado bajo la figura de Asociación de Interés Público (AIP).

Ambas iniciativas, indicó, cuentan con el impulso de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y la participación de diferentes sectores.

“La educación lo es todo”, expresó Mulino al referirse a la importancia de fortalecer la formación del recurso humano panameño.

El mandatario también destacó los programas de capacitación que permiten a panameños adquirir experiencias en otros países y afirmó que Panamá tiene una posición de liderazgo en la región que implica una responsabilidad para impulsar nuevas estrategias de desarrollo.

¿Qué busca el convenio entre IFARHU e INCAE?

El director general del IFARHU, Carlos Godoy, explicó que el convenio permitirá avanzar en el propósito de la institución de formar y aprovechar el recurso humano del país.

Godoy destacó que la formación no debe limitarse a preparar a una persona para conseguir un empleo, sino que también debe brindarle herramientas para emprender y aumentar su competitividad.

Según el funcionario, la alianza puede contribuir al desarrollo económico y social del país, así como a mejorar aspectos relacionados con la equidad y la distribución del ingreso.

INCAE destaca formación de talento en Panamá

La rectora del INCAE, Camelia Ilie, afirmó que la institución mantiene una presencia de largo plazo en Panamá y que la alianza busca continuar apostando por el desarrollo del talento nacional. Ilie informó que actualmente el INCAE cuenta en Panamá con más de 180 alumnos de maestría y más de 1,200 ejecutivos.

Con el convenio, explicó, la institución pretende continuar fortaleciendo la formación y el desarrollo profesional en el país.