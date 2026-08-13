Alcalde Mayer Mizrachi defiende a la Policía Municipal tras riña que dejó a exfuncionario en estado crítico

El alcalde de la ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi , se pronunció ante las críticas vertidas contra la Policía Municipal tras una riña entre agentes de esa corporación y un exfuncionario, hecho que provocó la hospitalización de este último en estado crítico en el Hospital Santo Tomás.

“La Policía Nacional hace un excelente trabajo y nosotros lo que hemos hecho en esta administración es complementarlos y apoyarlos (...) La Policía Municipal no es un invento de este municipio, es una policía que existía hace 30 años”, dijo el alcalde.

Asimismo, Mizrachi calificó los cuestionamientos como "politiquería" y enfatizó que el apoyo de la Policía Municipal a la seguridad capitalina se realiza en coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública y la Policía Nacional.

Por último, el jefe comunal solicitó el respaldo de la ciudadanía y destacó que no se debe obstaculizar la labor de seguridad complementaria que brindan las unidades municipales a los estamentos públicos.