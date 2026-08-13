Panamá Nacionales -  13 de agosto de 2026 - 15:07

Alcalde Mayer Mizrachi defiende a la Policía Municipal tras riña que dejó a exfuncionario en estado crítico

El alcalde Mayer Mizrachi solicitó el respaldo de la ciudadanía y destacó que no se debe obstaculizar la labor de la Policía Municipal.

Alcalde Mayer Mizrachi defiende a la Policía Municipal.

Alcalde Mayer Mizrachi defiende a la Policía Municipal.

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Ana Canto
Por Ana Canto

El alcalde de la ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi, se pronunció ante las críticas vertidas contra la Policía Municipal tras una riña entre agentes de esa corporación y un exfuncionario, hecho que provocó la hospitalización de este último en estado crítico en el Hospital Santo Tomás.

“La Policía Nacional hace un excelente trabajo y nosotros lo que hemos hecho en esta administración es complementarlos y apoyarlos (...) La Policía Municipal no es un invento de este municipio, es una policía que existía hace 30 años”, dijo el alcalde.

Asimismo, Mizrachi calificó los cuestionamientos como "politiquería" y enfatizó que el apoyo de la Policía Municipal a la seguridad capitalina se realiza en coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública y la Policía Nacional.

Por último, el jefe comunal solicitó el respaldo de la ciudadanía y destacó que no se debe obstaculizar la labor de seguridad complementaria que brindan las unidades municipales a los estamentos públicos.

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