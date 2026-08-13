¡Visita de lujo! Falcao y Fredy Guarín estarán en el Derbi Chorrerano

El San Francisco FC tendrá este viernes una visita especial durante el Derbi Chorrerano, cuando enfrente al Club Atlético Independiente de Panamá (CAI) por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Panameña de Fútbol (LPF). Los exfutbolistas colombianos Radamel Falcao García y Fredy Guarín estarán presentes para compartir con la fanaticada durante la jornada futbolística.

La presencia de ambas figuras del fútbol colombiano representa un atractivo adicional para los aficionados que acudirán al encuentro en La Chorrera.

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Falcao y Guarín, figuras invitadas

Este viernes el @sanfrafc_pa contará con una "visita de lujo" para el Derbi Chorrerano, frente al @CAIPanama.



Los futbolistas colombianos, Radamel Falcao García y Fredy Guarín, compartirán con la fanaticada en la cuarta fecha del Torneo Apertura de la @LPFpanama. pic.twitter.com/nGRwvPafel — Telemetro Reporta (@TReporta) August 13, 2026

Falcao García, reconocido internacionalmente por su trayectoria con clubes como Atlético de Madrid, Mónaco y Manchester United, es una de las figuras más destacadas del fútbol colombiano de las últimas décadas.

Por su parte, Fredy Guarín también tuvo una extensa carrera internacional y vistió camisetas de importantes clubes europeos y sudamericanos. Ambos futbolistas compartirán con los seguidores del San Francisco FC durante esta jornada del campeonato panameño.

El duelo entre San Francisco FC y CAI corresponde a la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026 de la LPF, en uno de los partidos que genera mayor expectativa entre los aficionados de La Chorrera.