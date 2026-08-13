¡Visita de lujo! Falcao y Fredy Guarín estarán en el Derbi Chorrerano

El San Francisco FC tendrá este viernes una visita especial durante el Derbi Chorrerano, cuando enfrente al Club Atlético Independiente de Panamá (CAI) por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Panameña de Fútbol (LPF). Los exfutbolistas colombianos Radamel Falcao García y Fredy Guarín estarán presentes para compartir con la fanaticada durante la jornada futbolística.
Tema de interés: Muere Prichard Colón a los 33 años: la pelea de 2015 que cambió para siempre su vida
Falcao y Guarín, figuras invitadas
Falcao García, reconocido internacionalmente por su trayectoria con clubes como Atlético de Madrid, Mónaco y Manchester United, es una de las figuras más destacadas del fútbol colombiano de las últimas décadas.
Por su parte, Fredy Guarín también tuvo una extensa carrera internacional y vistió camisetas de importantes clubes europeos y sudamericanos. Ambos futbolistas compartirán con los seguidores del San Francisco FC durante esta jornada del campeonato panameño.
El duelo entre San Francisco FC y CAI corresponde a la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026 de la LPF, en uno de los partidos que genera mayor expectativa entre los aficionados de La Chorrera.