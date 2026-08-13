Alcaldesa de San Miguelito confirma solicitud de restricciones de movilidad en el distrito

La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, informó que recibió una solicitud de la Policía Nacional para implementar medidas de restricción de movilidad en diversos corregimientos del distrito.
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Frente a este escenario, las autoridades buscan coordinar un plan integral de seguridad para el distrito. Asimismo, la alcaldesa solicitó un incremento en el despliegue policial en calles, veredas y corregimientos con el fin de prevenir enfrentamientos y hechos violentos producto de los tiroteos.