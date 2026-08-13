Panamá Nacionales -  13 de agosto de 2026 - 14:18

Alcaldesa de San Miguelito confirma solicitud de restricciones de movilidad en el distrito

La alcaldesa de San Miguelito solicitó un incremento en el despliegue policial en calles, veredas y corregimientos con el fin de prevenir enfrentamientos.

Alcaldesa de San Miguelito

Alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández.

Ana Canto
Por Ana Canto

La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, informó que recibió una solicitud de la Policía Nacional para implementar medidas de restricción de movilidad en diversos corregimientos del distrito.

La petición surge tras registrarse 70 homicidios en este sector de la provincia de Panamá en lo que va de 2026, situación que ha generado temor entre los residentes de la comunidad.

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Frente a este escenario, las autoridades buscan coordinar un plan integral de seguridad para el distrito. Asimismo, la alcaldesa solicitó un incremento en el despliegue policial en calles, veredas y corregimientos con el fin de prevenir enfrentamientos y hechos violentos producto de los tiroteos.

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