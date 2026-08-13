Alcaldesa de San Miguelito confirma solicitud de restricciones de movilidad en el distrito

Alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández.

Por Ana Canto La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, informó que recibió una solicitud de la Policía Nacional para implementar medidas de restricción de movilidad en diversos corregimientos del distrito.

La petición surge tras registrarse 70 homicidios en este sector de la provincia de Panamá en lo que va de 2026, situación que ha generado temor entre los residentes de la comunidad.

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