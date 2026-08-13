Lucy Molinar pidió investigar el contrato de computadoras y el Ministerio Público ya abrió el caso

El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, confirmó este jueves que el Ministerio Público abrió una investigación relacionada con la contratación para la adquisición de computadoras para estudiantes del Ministerio de Educación (Meduca), luego de recibir una solicitud de la exministra Lucy Molinar .

Gómez explicó que la institución recibió el miércoles una nota enviada por Molinar, en la que solicitaba investigar una contratación estatal realizada durante su administración al frente del Meduca.

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“Efectivamente en el día de ayer recibimos una nota por parte de la señora Lucy Molinar, en donde solicitaba que se realizara una investigación a una contratación estatal que se realizó a través del ministerio que regentaba”, explicó el procurador. “Efectivamente en el día de ayer recibimos una nota por parte de la señora Lucy Molinar, en donde solicitaba que se realizara una investigación a una contratación estatal que se realizó a través del ministerio que regentaba”, explicó el procurador.

Según Gómez, la apertura de la investigación fue inmediata y ya se comenzaron a desarrollar algunas diligencias.

Ministerio Público investiga contrato para comprar computadoras

El procurador detalló que entre las primeras actuaciones se encuentra la recopilación de información sobre la empresa a la que fue adjudicado el contrato.

“Efectivamente en el día de ayer recibimos una nota por parte de la señora Lucy Molinar, en donde solicitaba que se realizara una investigación a una contratación estatal que se realizó a través del ministerio que regentaba. En ese sentido, de manera inmediata, se dio apertura a… pic.twitter.com/r7ZiAyFz3e — Telemetro Reporta (@TReporta) August 13, 2026

“De manera inmediata, se dio apertura a esta investigación y se generaron algunas actuaciones de investigación, tal como acreditamiento en cuanto a la sociedad que fue adjudicada en este contrato para conocer sus dignatarios, directivos, representación legal”, indicó. “De manera inmediata, se dio apertura a esta investigación y se generaron algunas actuaciones de investigación, tal como acreditamiento en cuanto a la sociedad que fue adjudicada en este contrato para conocer sus dignatarios, directivos, representación legal”, indicó.

De esta manera, el Ministerio Público busca conocer quiénes están detrás de la sociedad que obtuvo la adjudicación y establecer todos los elementos relacionados con el proceso de contratación.

¿Qué se investiga sobre las computadoras del Meduca?

La investigación está relacionada con el proceso de adquisición de computadoras portátiles para estudiantes, una contratación realizada por el Meduca durante la administración de Lucy Molinar.

Entre las características que han generado interés se encuentra que los equipos tienen un valor superior a B/.1,000 por unidad, incorporan el sistema operativo Windows y cuentan con herramientas de inteligencia artificial.

También se ha señalado que los dispositivos pueden funcionar sin necesidad de conexión a internet para determinadas funciones.

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Estos elementos forman parte de los cuestionamientos que han rodeado el proceso de compra y que ahora serán examinados por el Ministerio Público.

Lucy Molinar pidió investigar la contratación

Un elemento relevante de la investigación es que la propia Lucy Molinar solicitó al Ministerio Público que se investigara la contratación.

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La exministra presentó su renuncia al cargo después de 25 meses al frente del Meduca, en medio de cuestionamientos relacionados con la adquisición de computadoras.

Tras anunciar su salida, Molinar había señalado que correspondía al Ministerio Público esclarecer cualquier situación relacionada con este proceso.

La apertura de la investigación permitirá determinar si existieron irregularidades en la contratación y establecer las responsabilidades que correspondan, si las hubiera.

Por ahora, el Ministerio Público se encuentra en una etapa inicial de investigación y ha comenzado a recopilar información sobre la empresa adjudicataria y las personas que figuran como sus dignatarios, directivos y representantes legales.