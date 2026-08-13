Contraloría auditará compra de computadoras del Meduca: revisará 49 oferentes y cambios en el contrato

La Contraloría General de la República anunció que realizará una auditoría al proceso de adquisición de computadoras promovido por el Ministerio de Educación (Meduca), con el objetivo de verificar que la contratación y las modificaciones realizadas se hayan ajustado a la ley y hayan garantizado el uso correcto de los recursos públicos.

La revisión abarcará diferentes etapas del proceso de contratación, incluyendo la participación inicial de 49 oferentes, las condiciones que llevaron al retiro de varios participantes y las circunstancias por las que finalmente quedó un solo oferente.

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La Contraloría indicó que busca determinar si durante el proceso se garantizaron los principios de igualdad, transparencia y libre competencia.

Contraloría revisará por qué quedó un solo oferente

Uno de los puntos centrales de la auditoría será analizar qué ocurrió durante el proceso de contratación para la adquisición de los equipos. Inicialmente participaron 49 empresas oferentes. Sin embargo, varios participantes se retiraron y finalmente quedó un solo oferente.

La Contraloría General de la República, @ContraloriaPma, anunció en un comunicado que realizará una auditoría al proceso de adquisición de computadoras promovido por el Ministerio de Educación, @MeducaPma, con el propósito de verificar que las actuaciones, condiciones de… pic.twitter.com/9p16SUpA8R — Telemetro Reporta (@TReporta) August 13, 2026

La Contraloría verificará las circunstancias que rodearon este proceso para establecer si se cumplieron las condiciones establecidas en la legislación y si todos los participantes tuvieron las mismas oportunidades.

También analizarán cambios en las condiciones de pago

La auditoría también revisará las condiciones de pago establecidas originalmente en el contrato y las modificaciones introducidas posteriormente mediante una adenda. Según explicó la Contraloría, esta modificación permitió establecer pagos parciales.

Los auditores analizarán el sustento técnico y legal que permitió realizar estos cambios y determinarán si la modificación contractual se ajustó a las normas aplicables.

¿Qué pasará con las especificaciones de las computadoras?

Otro de los aspectos que estará bajo revisión serán las especificaciones técnicas de los equipos adquiridos. La Contraloría verificará si las computadoras entregadas corresponden a las condiciones y características establecidas originalmente en el proceso de contratación.

También se analizará si cualquier modificación realizada a las especificaciones contó con el debido sustento técnico, contractual y legal.

¿Qué ocurrirá si la auditoría encuentra irregularidades?

La Contraloría informó que cualquier hallazgo que sea identificado durante la auditoría será documentado e incorporado al informe correspondiente. Si como resultado de la revisión aparecen elementos que puedan tener carácter penal, la documentación será remitida al Ministerio Público, para que esa institución determine las investigaciones que correspondan.

Por ahora, la auditoría tiene como objetivo establecer si el proceso de adquisición cumplió con las normas y condiciones legales, por lo que la revisión no implica por sí misma que se hayan cometido irregularidades.