Ministro Chapman presenta propuesta para exonerar del ITBI viviendas nuevas de hasta $120 mil

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman , acudió al pleno de la Asamblea Nacional para presentar un anteproyecto de ley que propone exonerar del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) la compra de viviendas nuevas de hasta $120 mil.

La iniciativa busca dinamizar el sector inmobiliario, incentivar la adquisición de viviendas y contribuir a la reactivación de la industria de la construcción.

¿Qué propone el anteproyecto?

La propuesta contempla que las personas que adquieran viviendas nuevas cuyo valor sea de hasta $120,000 puedan beneficiarse de una exoneración del ITBI. El objetivo es reducir los costos asociados a la adquisición de una vivienda nueva y facilitar el acceso a este tipo de propiedades.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, acude al pleno de la Asamblea Nacional para presentar un anteproyecto de ley que propone exonerar del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) para la compra de viviendas nuevas de hasta $120 mil.



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De aprobarse la iniciativa, el beneficio estaría dirigido a las operaciones de compra de viviendas que cumplan con el límite establecido en el proyecto de ley.

Gobierno busca reactivar la construcción

De acuerdo con el planteamiento presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la medida forma parte de una estrategia para impulsar la actividad económica vinculada al mercado inmobiliario.

El Gobierno considera que facilitar la compra de viviendas puede generar un efecto positivo en diferentes sectores relacionados con la construcción, al incentivar la demanda y contribuir a la generación de actividad económica.

El anteproyecto deberá continuar ahora con el proceso legislativo correspondiente en la Asamblea Nacional, donde será analizado antes de determinar si se convierte en ley.