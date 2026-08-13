Asamblea Nacional recibe proyecto para crear un régimen especial de emergencia sísmica

La presidenta de la Asamblea Nacional, la diputada Shirley Castañedas, presentó a debate el proyecto de ley que establece un Régimen Especial de Emergencia Sísmica y crea la Comisión de Emergencia en Caso de Desastre Sísmico o de Otra Naturaleza, con el fin de instituir protocolos de prevención, protección y evacuación inmediata.

De acuerdo con la exposición de motivos, el objetivo fundamental es responder de manera efectiva ante los fenómenos naturales que puedan registrarse en la región latinoamericana.

La diputada señaló que el país se encuentra en una zona de constante actividad telúrica debido a la interacción de diversos bloques tectónicos y microplacas, entre ellas las de Cocos, del Caribe y de Nazca.

Por ello, el documento define los niveles de alerta y los criterios técnicos para activar las acciones correspondientes según la magnitud de la amenaza, abarcando no solo sismos, sino también inundaciones y otros desastres de origen natural.

Asimismo, la iniciativa propone mecanismos excepcionales de contratación, movilización de recursos y atención humanitaria durante crisis, bajo principios de transparencia y rendición de cuentas en el gasto público.

El proyecto también fortalece la fase de reconstrucción mediante la aplicación de normas de edificación sismorresistente y el cumplimiento del Reglamento de Diseño Estructural vigente, con la finalidad de reducir la vulnerabilidad de las estructuras y salvaguardar a la población.

A la vez, la propuesta busca reforzar la prevención y capacitación comunitaria, dotando de equipamiento tecnológico a las instituciones responsables de la seguridad ciudadana.

Castañedas advirtió que ningún país está completamente exento de sufrir estos desastres; por ello, enfatizó la necesidad de que el Estado adopte soluciones preventivas. En ese sentido, destacó que el marco legal panameño carece de una legislación especial e integral que regule la respuesta institucional previa y posterior a este tipo de eventos.

Aunque la Ley 7 de 2005 fija las bases de la protección civil y el Reglamento de Diseño Estructural establece pautas técnicas de construcción, la parlamentaria concluyó que estas normativas no prevén mecanismos específicos de financiamiento ni procedimientos de actuación inmediata diseñados para las particularidades de un desastre sísmico.