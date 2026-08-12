Panamá Nacionales -  12 de agosto de 2026 - 16:04

Reformas al reglamento interno de la Asamblea Nacional fue aprobada en tercer debate

Las reformas al reglamento interno de la Asamblea Nocional, fueron aprobadas en tercer debate y ahora pasan al Ejecutivo.

Reformas reglamento interno de la Asamblea Nacional. 

Reformas reglamento interno de la Asamblea Nacional. 

Erick Santos
María Hernández
Por María Hernández

La aprobación en tercer debate del proyecto de ley que reforma el reglamento interno de la Asamblea Nacional generó diferencias entre diputados oficialistas y de oposición, principalmente por algunas de las modificaciones planteadas.

Entre los puntos que han provocado cuestionamientos se encuentra la posibilidad de que los diputados puedan gestionar obras y proyectos en sus respectivos circuitos, una medida que ha generado posiciones encontradas entre los integrantes del Legislativo.

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Reformas a la Asamblea Nacional avanzan al ejecutivo

Con la aprobación en tercer debate, el proyecto de ley pasa ahora a manos del Órgano Ejecutivo, que deberá decidir si lo sanciona o si ejerce su facultad de veto.

Las reformas también han generado debate dentro de la Comisión de Credenciales, donde los diputados han expresado sus posiciones sobre los cambios propuestos al funcionamiento interno de la Asamblea Nacional.

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