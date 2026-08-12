Pete Hegseth agradece a Mulino por Panamax 2026 y reafirma apoyo al Canal de Panamá

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, destacó el liderazgo del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, en la organización de los ejercicios multinacionales Panamax 2026 , que se desarrollan en el país con la participación de fuerzas de seguridad y defensa de varias naciones.

A través de un mensaje, Hegseth agradeció a Mulino por su papel en la organización de estas maniobras, orientadas a fortalecer la cooperación y la capacidad de respuesta conjunta ante posibles amenazas a la seguridad regional y al Canal de Panamá.

"Espero con interés fortalecer nuestra asociación para mantener seguro el Canal de Panamá e interrumpir las operaciones de los cárteles en toda la región", indicó Hegseth. "Espero con interés fortalecer nuestra asociación para mantener seguro el Canal de Panamá e interrumpir las operaciones de los cárteles en toda la región", indicó Hegseth.

Pete Hegseth destaca el liderazgo de Mulino en Panamax 2026

El secretario de Guerra de Estados Unidos, @SecWar, @PeteHegseth agradeció al presidente @JoseRaulMulino su liderazgo en la organización de los ejercicios Panamax 2026.

"Espero con interés fortalecer nuestra asociación para mantener seguro el Canal de Panamá e interrumpir las… pic.twitter.com/jlLBQYDHsT — Telemetro Reporta (@TReporta) August 12, 2026

Los ejercicios Panamax 2026 se desarrollan del 3 al 13 de agosto y reúnen a países socios para realizar operaciones combinadas de seguridad y estabilidad, con énfasis en mejorar la interoperabilidad y las capacidades conjuntas.

El mensaje de Hegseth se produce durante su visita a Panamá, donde tiene previsto reunirse con el presidente Mulino y participar en actividades relacionadas con la seguridad regional y la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales.

La visita también está relacionada con el Foro de la Coalición de las Américas contra los Cárteles (A3C), mecanismo de cooperación regional impulsado por Estados Unidos para enfrentar el narcotráfico y las organizaciones criminales que operan en el hemisferio.

Para Panamá, la seguridad del Canal constituye uno de los principales ejes de esta cooperación. Los ejercicios multinacionales buscan fortalecer la capacidad de los países participantes para responder de manera coordinada ante situaciones que puedan afectar la seguridad y el libre tránsito por la vía interoceánica.