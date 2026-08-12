Vacantes de Empleo: MITRADEL busca personal en Chiriquí, Coclé y Panamá

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) anuncia las ofertas y vacantes de empleo disponibles para esta semana. La información se encuentra centralizada en el portal oficial de la institución, facilitando el acceso a oportunidades laborales a nivel nacional.
Listado de vacantes del MITRADEL
Chiriquí
- Se busca un Administrador de eventos, requiriendo licenciatura en Administración de Empresas o carreras afines.
Coclé
- Asistente administrativo, necesitando título técnico o universitario en Administración de Empresas, Secretariado Ejecutivo o áreas relacionadas.
Panamá Oeste
- Técnico en mantenimiento, con estudios técnicos en soldadura y conocimiento en mantenimiento industrial.
- Coordinador de operaciones, con educación secundaria completa, y operación de manejo marítimo e industrias.
- Coordinador de tripulantes, debe tener dominio del idioma inglés intermedio y conocimiento de herramientas Office.
Panamá
- Vendedor con conocimientos en ventas corporativas y estudios universitarios en mercadeo o carreras afines.
- Ayudante de florista para elaborar arreglos, realizar inventarios y cumplir con los tiempos de preparación de los pedidos.
- Asistente de atención y eventos, bebe contar con dominio mínimo del idioma inglés intermedio o avanzado.
- Técnico de sistemas de seguridad electrónica y redes con conocimiento en cableado, lectura de e interpretación de planos técnicos.
Estas y otras ofertas laborales completas se encuentran detalladas en la página oficial del MITRADEL: mitradel.gob.pa.