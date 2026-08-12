Panamá Nacionales -  12 de agosto de 2026 - 11:12

Vacantes de Empleo: MITRADEL busca personal en Chiriquí, Coclé y Panamá

El MITRADEL publica las principales vacantes de empleo de la semana, disponibles en diversas provincias del país.

Ofertas de empleo para esta semana del Mitradel. 

Ofertas de empleo para esta semana del Mitradel. 

@TReporta
María Hernández
Por María Hernández

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) anuncia las ofertas y vacantes de empleo disponibles para esta semana. La información se encuentra centralizada en el portal oficial de la institución, facilitando el acceso a oportunidades laborales a nivel nacional.

Listado de vacantes del MITRADEL

Chiriquí

  • Se busca un Administrador de eventos, requiriendo licenciatura en Administración de Empresas o carreras afines.

Coclé

  • Asistente administrativo, necesitando título técnico o universitario en Administración de Empresas, Secretariado Ejecutivo o áreas relacionadas.

Panamá Oeste

  • Técnico en mantenimiento, con estudios técnicos en soldadura y conocimiento en mantenimiento industrial.
  • Coordinador de operaciones, con educación secundaria completa, y operación de manejo marítimo e industrias.
  • Coordinador de tripulantes, debe tener dominio del idioma inglés intermedio y conocimiento de herramientas Office.

Panamá

  • Vendedor con conocimientos en ventas corporativas y estudios universitarios en mercadeo o carreras afines.
  • Ayudante de florista para elaborar arreglos, realizar inventarios y cumplir con los tiempos de preparación de los pedidos.
  • Asistente de atención y eventos, bebe contar con dominio mínimo del idioma inglés intermedio o avanzado.
  • Técnico de sistemas de seguridad electrónica y redes con conocimiento en cableado, lectura de e interpretación de planos técnicos.

Estas y otras ofertas laborales completas se encuentran detalladas en la página oficial del MITRADEL: mitradel.gob.pa.

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