Lotería Fiscal Regional: último día para depositar los sobres en las urnas

La Dirección General de Ingresos (DGI) retirará este viernes 14 de agosto todas las urnas habilitadas a nivel nacional para el depósito de los sobres con facturas. Estos participarán en el sorteo de la Lotería Fiscal Regional programado para la próxima semana.

La entidad informó las fechas de los sorteos y la distribución de los premios.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

¡Última oportunidad para participar en la Lotería Fiscal Regional de agosto!



El próximo viernes 14 cierran las urnas.

Si tienes tus cinco facturas, colócalas en un sobre blanco o manila tamaño carta, escribe tus datos afuera y deposítalo en la urna más cercana.



¡No te quedes… pic.twitter.com/qIEV7KimmP — Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) August 12, 2026

Dónde ingresar las facturas de la Lotería Fiscal Regional de agosto

Provincia de Panamá

Albrook Mall

Magic Zone

Carrusel: planta baja

Altaplaza

Planta baja – Diagonal a Super Kart

Nivel 1 - Diagonal a Starbucks

Atrio Costa del Este

Frente a la escalera eléctricas, diagonal a Dental Lux

Balboa boutiques

Primer piso

Towncenter

Torre Norte, Nivel M3 - frente a la sala de ventas

Torre Norte, Nivel M1 - frente a Óptica López

Soho Mall

Planta baja, al lado del Cajero de Banistmo.

Megamall

Al frente del Super 99

Entrada principal: frente a Sportline

Centro comercial Los Pueblos

Pasillo central: frente a McDonald's

Los Andes Mall

Segundo piso en el trayecto hacia el área del food court

Planta baja, diagonal a la puerta 2

Plaza Las Américas

A un costado de Supermercado Rey

Provincia de Panamá Oeste

Westland Mall

Entrada 2 turquesa, frente a las escaleras eléctricas

Pasillo de Farmacias Arrocha

Town Center de Arraiján

Entrando por Rio de Oro, frente a Piñas Lokas

Provincia de Colón

Colón 2000

Planta Baja

Provincia de Veraguas

Santiago Mall

Subiendo las escaleras del food court

Provincia de Chiriquí

Federal Mall

Cerca de la entrada 7

Plaza Terronal

Entre el Supermercado El Rey y Do It Center

Chiriquí Mall

Vía Panamericana, San Pablo Viejo, Provincia de Chiriquí

Coclé: Sede de la DGI de Aguadulce y Penonomé

Darién: Sede de la DGI de Metetí

Herrera: Sede de la DGI de Chitré

Los Santos: Sede de la DGI de Los Santos

Bocas del Toro: Sede de la DGI de Changuinola e Isla Colón

Panamá: Todas las sedes de la DGI

Fechas de los sorteos de la Lotería Fiscal Regional

Martes 18 de agosto

Región #1: Panamá

Jueves 20 de agosto

Región: #2: Panamá Oeste, Colón y Darién

Martes 25 de agosto

Región #3: Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas.

Jueves 27 de agosto

Región 4: Herrera, Los Santos y Coclé

Premios de la Lotería Fiscal 2026

Cada tómbola de la Lotería Fiscal Regional entregará un total de 25 premios por región, lo que suma un total de B/.110 000.00 distribuidos de la siguiente manera: