Lotería Fiscal Regional: último día para depositar los sobres en las urnas

La Dirección General de Ingresos (DGI) retirará este viernes 14 de agosto todas las urnas habilitadas a nivel nacional para el depósito de los sobres con facturas. Estos participarán en el sorteo de la Lotería Fiscal Regional programado para la próxima semana.
Dónde ingresar las facturas de la Lotería Fiscal Regional de agosto
Provincia de Panamá
Albrook Mall
- Magic Zone
- Carrusel: planta baja
Altaplaza
- Planta baja – Diagonal a Super Kart
- Nivel 1 - Diagonal a Starbucks
Atrio Costa del Este
- Frente a la escalera eléctricas, diagonal a Dental Lux
Balboa boutiques
- Primer piso
Towncenter
- Torre Norte, Nivel M3 - frente a la sala de ventas
- Torre Norte, Nivel M1 - frente a Óptica López
Soho Mall
- Planta baja, al lado del Cajero de Banistmo.
Megamall
- Al frente del Super 99
- Entrada principal: frente a Sportline
Centro comercial Los Pueblos
- Pasillo central: frente a McDonald's
Los Andes Mall
- Segundo piso en el trayecto hacia el área del food court
- Planta baja, diagonal a la puerta 2
Plaza Las Américas
- A un costado de Supermercado Rey
Provincia de Panamá Oeste
Westland Mall
- Entrada 2 turquesa, frente a las escaleras eléctricas
- Pasillo de Farmacias Arrocha
Town Center de Arraiján
- Entrando por Rio de Oro, frente a Piñas Lokas
Provincia de Colón
Colón 2000
- Planta Baja
Provincia de Veraguas
Santiago Mall
- Subiendo las escaleras del food court
Provincia de Chiriquí
Federal Mall
- Cerca de la entrada 7
Plaza Terronal
- Entre el Supermercado El Rey y Do It Center
Chiriquí Mall
- Vía Panamericana, San Pablo Viejo, Provincia de Chiriquí
Coclé: Sede de la DGI de Aguadulce y Penonomé
Darién: Sede de la DGI de Metetí
Herrera: Sede de la DGI de Chitré
Los Santos: Sede de la DGI de Los Santos
Bocas del Toro: Sede de la DGI de Changuinola e Isla Colón
Panamá: Todas las sedes de la DGI
Fechas de los sorteos de la Lotería Fiscal Regional
Martes 18 de agosto
- Región #1: Panamá
Jueves 20 de agosto
- Región: #2: Panamá Oeste, Colón y Darién
Martes 25 de agosto
- Región #3: Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas.
Jueves 27 de agosto
- Región 4: Herrera, Los Santos y Coclé
Premios de la Lotería Fiscal 2026
Cada tómbola de la Lotería Fiscal Regional entregará un total de 25 premios por región, lo que suma un total de B/.110 000.00 distribuidos de la siguiente manera:
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5 ganadores de B/.10 000.00
10 ganadores de B/.5 000.00
10 ganadores de B/.1 000.00