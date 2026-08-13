Localizan en Veraguas el vehículo de joven reportado como desaparecido

Este jueves 13 de agosto fue localizado en la provincia de Veraguas el vehículo del joven Jafeth González Urriola, de 23 años, estudiante de cuarto año de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) reportado como desaparecido.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, González Urriola laboraba desde hace tres semanas como conductor de plataformas digitales en la ciudad de Santiago.

El automóvil fue ubicado en la comunidad de Los Milagros, en el distrito de La Mesa, a tempranas horas de la mañana, tras alertar los moradores de la zona a las autoridades. Dentro del automóvil los peritos no hallaron rastros de sangre.

De contar con información que permita dar con el paradero del joven, las autoridades solicitan comunicarse a los teléfonos 935-0179 o 935-0205.