PANAMAX 2026 concluye en Panamá con 19 naciones participantes

Los ejercicios conjuntos PANAMAX 2026 concluyeron en Panamá después de 11 días de operaciones, con la participación de 19 naciones, en una demostración de capacidades realizada junto al secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, y representantes de los países participantes.

La información fue divulgada por autoridades estadounidenses, que destacaron que esta edición representa la primera vez desde 2012 que PANAMAX se desarrolla de manera presencial y sobre el terreno en Panamá.

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Tema de interés: Pete Hegseth agradece a Mulino por Panamax 2026 y reafirma apoyo al Canal de Panamá

19 países participaron en PANAMAX 2026

Durante los ejercicios, las fuerzas participantes realizaron entrenamientos conjuntos orientados a fortalecer la coordinación y las capacidades entre los países socios.

PANAMAX 2026: 11 días. 19 naciones. Una misión.



Concluimos los ejercicios conjuntos con una demostración de capacidades junto a @SecWar y nuestros socios. Es la primera vez que PANAMAX se realiza en vivo y sobre el terreno en Panamá desde 2012. Bajo el liderazgo del… pic.twitter.com/110a3bQeb7 — Embajador Kevin Marino Cabrera (@USAmbassadorPAN) August 13, 2026

El cierre de las maniobras incluyó una demostración de capacidades con la presencia de Hegseth y representantes de las naciones participantes.

PANAMAX es un ejercicio multinacional enfocado en escenarios relacionados con la seguridad del Canal de Panamá y la cooperación entre fuerzas militares de los países participantes.

PANAMAX vuelve a realizarse en Panamá

Uno de los aspectos destacados de esta edición es que, según la información divulgada por Estados Unidos, PANAMAX volvió a realizarse en vivo y sobre el terreno en Panamá por primera vez desde 2012.

La actividad forma parte de los ejercicios de cooperación militar que buscan mejorar la interoperabilidad y coordinación entre las fuerzas de las naciones participantes.

En el mensaje sobre el cierre de PANAMAX 2026 también se hizo referencia a la administración del presidente estadounidense Donald Trump, señalando que, bajo su liderazgo, los planes se están convirtiendo en acciones.