Línea 3 del Metro alcanza 86% de avance: así avanzan las estaciones del proyecto

El Metro de Panamá mostró nuevos avances de la Línea 3 , proyecto que conectará la ciudad de Panamá con Panamá Oeste y que contempla estaciones a lo largo del recorrido, además de patios, talleres y estructuras complementarias.

Las imágenes compartidas permiten observar el desarrollo de diferentes puntos de la obra, entre ellos las estaciones de Loma Cová, Nuevo Arraiján, Panamá Pacífico, Ciudad Futuro, San Bernardino y Vista Alegre.

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También se muestran avances en las estaciones de Cerro Silvestre, Nuevo Chorrillo, Burunga y Arraiján, así como en las estructuras correspondientes a las torres de evacuación.

Así avanzan las estaciones de la Línea 3

¡La Línea 3 sigue tomando forma!



Kilómetro a kilómetro, el tramo elevado avanza y cada estructura nos muestra cómo será esta nueva conexión para Panamá Oeste.



Hoy vemos el avance. Mañana viviremos la conexión. #conpasofirme #línea3pty pic.twitter.com/MrGnCaP01g — El Metro de Panamá (@elmetrodepanama) August 12, 2026

El recorrido de las obras permite apreciar los trabajos que se desarrollan en distintos sectores de Panamá Oeste. Entre las áreas mostradas se encuentran:

Estación Loma Cová

Estación Nuevo Arraiján

Estación Panamá Pacífico

Estación Ciudad Futuro

Estación San Bernardino

Estación Vista Alegre

Estación Cerro Silvestre

Estación Nuevo Chorrillo

Estación Burunga

Estación Arraiján

Las imágenes también muestran trabajos relacionados con los patios y talleres, además de las estructuras destinadas a la evacuación de pasajeros.

Avance en patios y talleres de Albrook

De acuerdo con la información proporcionada por el Metro de Panamá, el tramo elevado correspondiente a patios y talleres en Albrook registra un avance del 86%. Este porcentaje corresponde a ese componente específico de la obra y no representa el avance total de la Línea 3.

Los patios y talleres serán una infraestructura fundamental para las operaciones de la nueva línea, ya que estarán vinculados con el mantenimiento y funcionamiento de los trenes.

Línea 3 conectará Panamá con Panamá Oeste

La Línea 3 constituye uno de los principales proyectos de infraestructura de transporte del país y busca mejorar la conexión entre la capital y Panamá Oeste.

El proyecto contempla un recorrido elevado y estaciones ubicadas estratégicamente para atender a los usuarios de diferentes comunidades de Panamá Oeste.

Los avances mostrados permiten observar cómo las estructuras de las estaciones y otros componentes de la obra toman forma mientras continúan los trabajos de construcción.