Línea 3 del Metro alcanza 86% de avance: así avanzan las estaciones del proyecto

El Metro de Panamá mostró nuevos avances de la Línea 3, proyecto que conectará la ciudad de Panamá con Panamá Oeste y que contempla estaciones a lo largo del recorrido, además de patios, talleres y estructuras complementarias.
Tema relacionado: Consorcio Panamá Cuarto Puente informa cierre de vía en Rodman
También se muestran avances en las estaciones de Cerro Silvestre, Nuevo Chorrillo, Burunga y Arraiján, así como en las estructuras correspondientes a las torres de evacuación.
Así avanzan las estaciones de la Línea 3
El recorrido de las obras permite apreciar los trabajos que se desarrollan en distintos sectores de Panamá Oeste. Entre las áreas mostradas se encuentran:
- Estación Loma Cová
- Estación Nuevo Arraiján
- Estación Panamá Pacífico
- Estación Ciudad Futuro
- Estación San Bernardino
- Estación Vista Alegre
- Estación Cerro Silvestre
- Estación Nuevo Chorrillo
- Estación Burunga
- Estación Arraiján
Las imágenes también muestran trabajos relacionados con los patios y talleres, además de las estructuras destinadas a la evacuación de pasajeros.
Avance en patios y talleres de Albrook
De acuerdo con la información proporcionada por el Metro de Panamá, el tramo elevado correspondiente a patios y talleres en Albrook registra un avance del 86%. Este porcentaje corresponde a ese componente específico de la obra y no representa el avance total de la Línea 3.
Los patios y talleres serán una infraestructura fundamental para las operaciones de la nueva línea, ya que estarán vinculados con el mantenimiento y funcionamiento de los trenes.
Línea 3 conectará Panamá con Panamá Oeste
La Línea 3 constituye uno de los principales proyectos de infraestructura de transporte del país y busca mejorar la conexión entre la capital y Panamá Oeste.
El proyecto contempla un recorrido elevado y estaciones ubicadas estratégicamente para atender a los usuarios de diferentes comunidades de Panamá Oeste.
Los avances mostrados permiten observar cómo las estructuras de las estaciones y otros componentes de la obra toman forma mientras continúan los trabajos de construcción.