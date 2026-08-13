Panamá Nacionales -  13 de agosto de 2026 - 16:14

Línea 3 del Metro alcanza 86% de avance: así avanzan las estaciones del proyecto

El Metro de Panamá mostró avances de la Línea 3, con trabajos en estaciones como Loma Cová, Nuevo Arraiján, Vista Alegre y Arraiján.

Así avanzan las estaciones de la Línea 3

Así avanzan las estaciones de la Línea 3

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Metro de Panamá mostró nuevos avances de la Línea 3, proyecto que conectará la ciudad de Panamá con Panamá Oeste y que contempla estaciones a lo largo del recorrido, además de patios, talleres y estructuras complementarias.

Las imágenes compartidas permiten observar el desarrollo de diferentes puntos de la obra, entre ellos las estaciones de Loma Cová, Nuevo Arraiján, Panamá Pacífico, Ciudad Futuro, San Bernardino y Vista Alegre.

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También se muestran avances en las estaciones de Cerro Silvestre, Nuevo Chorrillo, Burunga y Arraiján, así como en las estructuras correspondientes a las torres de evacuación.

Así avanzan las estaciones de la Línea 3

El recorrido de las obras permite apreciar los trabajos que se desarrollan en distintos sectores de Panamá Oeste. Entre las áreas mostradas se encuentran:

  • Estación Loma Cová
  • Estación Nuevo Arraiján
  • Estación Panamá Pacífico
  • Estación Ciudad Futuro
  • Estación San Bernardino
  • Estación Vista Alegre
  • Estación Cerro Silvestre
  • Estación Nuevo Chorrillo
  • Estación Burunga
  • Estación Arraiján

Las imágenes también muestran trabajos relacionados con los patios y talleres, además de las estructuras destinadas a la evacuación de pasajeros.

Avance en patios y talleres de Albrook

De acuerdo con la información proporcionada por el Metro de Panamá, el tramo elevado correspondiente a patios y talleres en Albrook registra un avance del 86%. Este porcentaje corresponde a ese componente específico de la obra y no representa el avance total de la Línea 3.

Los patios y talleres serán una infraestructura fundamental para las operaciones de la nueva línea, ya que estarán vinculados con el mantenimiento y funcionamiento de los trenes.

Línea 3 conectará Panamá con Panamá Oeste

La Línea 3 constituye uno de los principales proyectos de infraestructura de transporte del país y busca mejorar la conexión entre la capital y Panamá Oeste.

El proyecto contempla un recorrido elevado y estaciones ubicadas estratégicamente para atender a los usuarios de diferentes comunidades de Panamá Oeste.

Los avances mostrados permiten observar cómo las estructuras de las estaciones y otros componentes de la obra toman forma mientras continúan los trabajos de construcción.

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