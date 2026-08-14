Jubilados y pensionados cobran la última quincena de agosto a partir del próximo miércoles

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) recibirán el pago correspondiente a la última quincena de agosto de 2026 a partir del próximo miércoles, de acuerdo con el calendario establecido por la institución. La fecha de pago dependerá del método mediante el cual cada beneficiario recibe su jubilación o pensión: ACH o cheque.

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¿Cuándo pagan la última quincena de agosto?

Según el calendario de pagos de la CSS, las fechas establecidas son:

Pago por ACH: miércoles 19 de agosto de 2026 .

miércoles . Pago por cheque: jueves 20 de agosto de 2026.

Jubilados y pensionados deben presentar estos documentos para cobrar sus cheques. Cortesía

De esta manera, los jubilados y pensionados que reciben sus pagos mediante ACH podrán disponer del dinero desde el miércoles 19 de agosto, mientras que quienes cobran mediante cheque deberán esperar hasta el jueves 20 de agosto.

¿Qué pagos reciben los jubilados y pensionados en agosto?

Durante agosto de 2026 están contemplados los pagos correspondientes a las dos quincenas del mes, de acuerdo con el calendario de la CSS. La entrega de los pagos se realiza conforme al mecanismo establecido para cada beneficiario, ya sea mediante depósito por ACH o a través de cheque.

Además, conforme a lo establecido en la Ley 438, está previsto el pago correspondiente junto con la segunda quincena, según las condiciones establecidas por la normativa.