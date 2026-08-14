Ventura Vega llega al Meduca: nueva Ley de Educación, infraestructura y equipo, sus prioridades

El nuevo ministro de Educación, Ventura Vega Osorio, adelantó cuáles serán las principales prioridades de su administración, entre ellas impulsar una nueva Ley de Educación, atender las necesidades de infraestructura escolar y conformar el equipo que lo acompañará durante su gestión.
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Ventura Vega: Nueva Ley de Educación, entre las prioridades
Vega Osorio explicó que el Meduca continúa trabajando en la elaboración de un proyecto relacionado con una nueva Ley de Educación, que posteriormente será presentado ante la Asamblea Nacional.
El ministro indicó que estará disponible para acudir al Legislativo cuando sea necesario, con el propósito de acompañar el proceso, responder inquietudes y aportar en la discusión de la propuesta.
Infraestructura escolar también será prioridad
Otro de los aspectos que Vega Osorio identificó como prioritario es la infraestructura educativa. El ministro señaló que existen numerosos proyectos pendientes y que buscará apoyar las gestiones necesarias para que puedan concluirse. El objetivo, explicó, es que los estudiantes puedan contar con estructuras seguras, modernas y adecuadas para recibir sus clases.
¿Cuándo nombrará al viceministro?
Vega Osorio también adelantó que durante los próximos días comenzará a conformar el equipo que lo acompañará en el Meduca. El funcionario explicó que llegó al Ministerio de Educación este día al mediodía y anunció que para la próxima semana espera tener designado al viceministro y a los directivos que respaldarán su gestión.
“Para la otra semana ya tendremos designado al viceministro y a los directivos que van a componer el apoyo a mi gestión”, afirmó.
Ventura Vega habla de su experiencia profesional
Ante las preguntas sobre su experiencia para asumir la conducción del Meduca, el nuevo ministro destacó su trayectoria dentro de diferentes instituciones públicas.
Vega Osorio mencionó que trabajó en el Tránsito, el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Seguridad, además de haberse desempeñado como tesorero municipal y haber trabajado en Casinos Nacionales. También indicó que llegó a ocupar el cargo de viceministro encargado durante ocho meses en el Ministerio de Comercio.
Según Vega Osorio, su experiencia administrativa en el sector público será una herramienta importante para asumir esta nueva responsabilidad.
Añadió que considera fundamentales para el cargo cualidades como saber escuchar, tener paciencia y mantener el diálogo.