Ventura Vega llega al Meduca: nueva Ley de Educación, infraestructura y equipo, sus prioridades

El nuevo ministro de Educación, Ventura Vega Osorio , adelantó cuáles serán las principales prioridades de su administración, entre ellas impulsar una nueva Ley de Educación, atender las necesidades de infraestructura escolar y conformar el equipo que lo acompañará durante su gestión.

En su primera conferencia de prensa tras asumir el cargo, Vega Osorio señaló que uno de sus objetivos será apoyar y presentar ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley que permita actualizar el sistema educativo panameño.

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“Tenemos que ponernos en los tiempos modernos con una educación moderna y es compromiso de toda la población participar”, manifestó el nuevo titular del Ministerio de Educación (Meduca). “Tenemos que ponernos en los tiempos modernos con una educación moderna y es compromiso de toda la población participar”, manifestó el nuevo titular del Ministerio de Educación (Meduca).

Ventura Vega: Nueva Ley de Educación, entre las prioridades

El ministro de Educación, Ventura Vega Osorio, indicó que brindará a la Procuraduría de la Nación toda la información requerida en la investigación sobre una contratación en el Meduca para la adquisición de computadoras.



“La ministra Lucy Molinar presentó un recurso en la… pic.twitter.com/EeLFVoGYVu — Telemetro Reporta (@TReporta) August 13, 2026

Vega Osorio explicó que el Meduca continúa trabajando en la elaboración de un proyecto relacionado con una nueva Ley de Educación, que posteriormente será presentado ante la Asamblea Nacional.

El ministro indicó que estará disponible para acudir al Legislativo cuando sea necesario, con el propósito de acompañar el proceso, responder inquietudes y aportar en la discusión de la propuesta.

“Como representante del Gobierno Nacional en el Ministerio de Educación, van a tener un servidor para que la educación sea siempre el norte de los panameños y los estudiantes sean el centro de la atención”, expresó. “Como representante del Gobierno Nacional en el Ministerio de Educación, van a tener un servidor para que la educación sea siempre el norte de los panameños y los estudiantes sean el centro de la atención”, expresó.

Infraestructura escolar también será prioridad

Otro de los aspectos que Vega Osorio identificó como prioritario es la infraestructura educativa. El ministro señaló que existen numerosos proyectos pendientes y que buscará apoyar las gestiones necesarias para que puedan concluirse. El objetivo, explicó, es que los estudiantes puedan contar con estructuras seguras, modernas y adecuadas para recibir sus clases.

“Tenemos que ponerle atención especial a todo lo que es infraestructura, con lo que está pendiente que hay muchos pendientes, apoyar para que se terminen y que nuestros estudiantes tengan estructuras seguras, modernas y con la comodidad para recibir la educación”, indicó. “Tenemos que ponerle atención especial a todo lo que es infraestructura, con lo que está pendiente que hay muchos pendientes, apoyar para que se terminen y que nuestros estudiantes tengan estructuras seguras, modernas y con la comodidad para recibir la educación”, indicó.

¿Cuándo nombrará al viceministro?

Vega Osorio también adelantó que durante los próximos días comenzará a conformar el equipo que lo acompañará en el Meduca. El funcionario explicó que llegó al Ministerio de Educación este día al mediodía y anunció que para la próxima semana espera tener designado al viceministro y a los directivos que respaldarán su gestión.

Ventura Vega, ministro de Educación: "Tenemos que ponerle atención especial a todo lo que es infraestructura, con lo que está pendiente, que hay muchos proyectos pendientes, buscar y apoyar para que se terminen". pic.twitter.com/zhHJW5brYQ — Telemetro Reporta (@TReporta) August 13, 2026

“Para la otra semana ya tendremos designado al viceministro y a los directivos que van a componer el apoyo a mi gestión”, afirmó.

Ventura Vega habla de su experiencia profesional

Ante las preguntas sobre su experiencia para asumir la conducción del Meduca, el nuevo ministro destacó su trayectoria dentro de diferentes instituciones públicas.

Vega Osorio mencionó que trabajó en el Tránsito, el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Seguridad, además de haberse desempeñado como tesorero municipal y haber trabajado en Casinos Nacionales. También indicó que llegó a ocupar el cargo de viceministro encargado durante ocho meses en el Ministerio de Comercio.

“Nadie estudia para ser ministro, no hay ninguna carrera en la universidad para ser ministro ni director de ninguna entidad”, expresó. “Nadie estudia para ser ministro, no hay ninguna carrera en la universidad para ser ministro ni director de ninguna entidad”, expresó.

Según Vega Osorio, su experiencia administrativa en el sector público será una herramienta importante para asumir esta nueva responsabilidad.

Añadió que considera fundamentales para el cargo cualidades como saber escuchar, tener paciencia y mantener el diálogo.