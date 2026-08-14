Ventura Vega: ¿Qué dijo sobre la compra de laptops en el MEDUCA?

En sus primeras declaraciones, el nuevo ministro de educación Ventura Vega Osorio fue consultado sobre las investigaciones relacionadas con la adquisición de computadoras portátiles para estudiantes.
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Auditoría en el MEDUCA: Ventura Vega apoyará el proceso de investigación
La Contraloría General de la República anunció una auditoría para verificar las actuaciones, condiciones de contratación y modificaciones realizadas en el proceso. Por su parte, el Ministerio Público confirmó que abrió una investigación luego de una solicitud presentada por la exministra Lucy Molinar.
En este contexto, la nueva administración del Meduca deberá continuar atendiendo los procesos institucionales relacionados con la contratación, mientras las autoridades competentes determinan si existieron irregularidades y las responsabilidades que correspondan.