Panamá Nacionales -  14 de agosto de 2026 - 07:36

Ventura Vega: ¿Qué dijo sobre la compra de laptops en el MEDUCA?

Tras la denuncia de Lucy Molinar como ministra de educación, el nuevo encargado del MEDUCA, Ventura Vega Osorio, se refirió a la compra de laptops.

Ventura Vega: ¿Qué dijo sobre la compra de laptops en el MEDUCA?

Ventura Vega: ¿Qué dijo sobre la compra de laptops en el MEDUCA?

MEDUCA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

En sus primeras declaraciones, el nuevo ministro de educación Ventura Vega Osorio fue consultado sobre las investigaciones relacionadas con la adquisición de computadoras portátiles para estudiantes.

Este proceso se encuentra bajo revisión de diferentes instituciones, luego de los cuestionamientos surgidos alrededor de la contratación realizada durante la administración anterior.

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Auditoría en el MEDUCA: Ventura Vega apoyará el proceso de investigación

La Contraloría General de la República anunció una auditoría para verificar las actuaciones, condiciones de contratación y modificaciones realizadas en el proceso. Por su parte, el Ministerio Público confirmó que abrió una investigación luego de una solicitud presentada por la exministra Lucy Molinar.

Ventura Vega, ministro de Educación: "Vamos a dejarlo bien claro a la opinión pública. La ministra Lucy Molinar presentó un recurso en la Procuraduría y nosotros vamos a darle todo el apoyo que se necesita y toda la información. Esto es un hecho público y vamos a cooperar en todo". Ventura Vega, ministro de Educación: "Vamos a dejarlo bien claro a la opinión pública. La ministra Lucy Molinar presentó un recurso en la Procuraduría y nosotros vamos a darle todo el apoyo que se necesita y toda la información. Esto es un hecho público y vamos a cooperar en todo".

En este contexto, la nueva administración del Meduca deberá continuar atendiendo los procesos institucionales relacionados con la contratación, mientras las autoridades competentes determinan si existieron irregularidades y las responsabilidades que correspondan.

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