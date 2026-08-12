Minsa anuncia reactivación de obras en más de 40 instalaciones de salud a nivel nacional

El Ministerio de Salud ( Minsa ) presentó sus proyecciones presupuestarias y de infraestructura para 2027, con una solicitud inicial cercana a los $3,000 millones para atender las necesidades del sistema sanitario en todo el país.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, explicó que este monto corresponde a la planificación elaborada por la institución para responder a las demandas de atención médica de las diferentes regiones de Panamá.

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No obstante, ante la posibilidad de que el presupuesto sufra ajustes durante el proceso de aprobación, el titular del Minsa manifestó su confianza en que el comportamiento de la economía nacional permita mantener y fortalecer los recursos destinados a la salud pública.

Boyd Galindo señaló que espera un escenario de crecimiento económico, generación de empleos y mayor dinamismo que contribuya a respaldar las necesidades presupuestarias del sector.

Minsa prepara obras en más de 40 instalaciones de salud

Como parte de la planificación para los próximos meses, el Minsa prevé iniciar una etapa de reactivación y puesta en marcha de diferentes proyectos de infraestructura sanitaria a nivel nacional.

Según explicó el ministro, se contempla la entrega de órdenes de proceder para proyectos en más de 40 instalaciones de salud.

También están previstas actividades relacionadas con nuevas construcciones, entre ellas la colocación de primeras piedras, así como la entrega e inauguración de instalaciones cuya construcción ya haya culminado.

Estas obras forman parte de la estrategia del Gobierno para ampliar y mejorar la capacidad de atención sanitaria en distintas regiones del país.

¿Qué pasará con los centros de salud en Darién?

El ministro también informó sobre las acciones previstas para fortalecer la atención médica en la provincia de Darién.

Durante una reunión con el equipo directivo de la regional de salud de la provincia, se evaluó el plan de intervención para mejorar los servicios sanitarios en la zona.

Como resultado, se confirmó la ampliación y adecuación de siete centros de salud.

De acuerdo con el Minsa, estas intervenciones buscan fortalecer la atención primaria y mejorar el acceso a los servicios médicos para los habitantes de las comunidades de Darién.

La estrategia forma parte del proceso de descentralización de los servicios de salud, con el objetivo de acercar la atención médica a las poblaciones de las distintas regiones del país.