CSS: ¿qué pasa si no decide sobre su sistema de pensiones antes del 18 de agosto?

CSS informó que el plazo para decidir sobre el sistema de pensiones vence el 18 de agosto

Los asegurados de la Caja de Seguro Social (CSS) que todavía no han tomado una decisión sobre su sistema de pensiones tienen hasta el 18 de agosto de 2026 para evaluar las opciones disponibles, informó César Herrera, director nacional de Finanzas de la CSS.

Herrera explicó que existen diferentes grupos de asegurados y que la decisión que corresponde a cada persona depende del sistema en el que se encuentre y de la fecha en que tenga previsto jubilarse.

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Por ello, exhortó a los asegurados a ingresar a la plataforma habilitada por la CSS, revisar la proyección individual y evaluar si les resulta conveniente permanecer en su sistema actual o realizar un cambio.

“Eso es una proyección, eso es una decisión individual”, señaló Herrera. “Eso es una proyección, eso es una decisión individual”, señaló Herrera.

¿Quiénes deben tomar una decisión sobre su pensión?

“Más de 700 mil personas se inscribieron en la plataforma digital, por supuesto falta un grupo importante … hay tres grupos de personas, están las personas que están en el sistema anterior, beneficio definido, el 90% de ellas no debe hacer ningún cambio, tienen la opción de… pic.twitter.com/gMIqhbNtXn — Telemetro Reporta (@TReporta) August 14, 2026

Según explicó el funcionario, uno de los grupos que debe prestar especial atención es el de aproximadamente 60 mil personas que están en el sistema mixto y tienen previsto jubilarse entre ahora y el 1 de febrero de 2032.

De acuerdo con Herrera, estas personas podrían beneficiarse de tomar una decisión sobre su sistema de pensiones, pero hasta el momento solamente unas 5,400 personas de ese grupo han tomado una decisión. De estas, alrededor del 45 %, equivalente a 2,456 personas, optaron por cambiarse luego de evaluar su situación.

El funcionario recordó que la decisión debe analizarse de manera individual, tomando en cuenta factores como los años de cotización, el salario y el tiempo que falta para alcanzar la edad de jubilación.

¿Qué pasa con quienes están en el sistema mixto y se jubilan después de 2032?

“¿Dónde está el problema? hay personas que están en el mixto y se jubilan de aquí al primero de febrero del año 2032. Ahí hay aproximadamente 60 mil personas que pueden verse beneficiadas si toman una decisión, pero qué ha pasado, solamente 5 mil 400 personas han tomado una… pic.twitter.com/sD3H44P4FC — Telemetro Reporta (@TReporta) August 14, 2026

Herrera explicó que las personas que están en el sistema mixto y se jubilen después del 1 de marzo de 2032 pasarán automáticamente al nuevo plan de capitalización solidaria, independientemente de que ingresen o no a la plataforma para tomar una decisión.

“Si tú te jubilas posterior al año 2032 y estás en el mixto, básicamente la ley te cambia automáticamente en esa fecha hacia el nuevo plan de capitalización solidaria”, explicó. “Si tú te jubilas posterior al año 2032 y estás en el mixto, básicamente la ley te cambia automáticamente en esa fecha hacia el nuevo plan de capitalización solidaria”, explicó.

En cambio, quienes se encuentran en el sistema de beneficio definido y no realizan ningún cambio permanecerán en ese sistema, según indicó el director de Finanzas de la CSS.

Más de 700 mil personas se han registrado en la plataforma

Herrera informó que más de 700 mil personas se han inscrito en la plataforma digital habilitada para consultar la información relacionada con su situación.

Sin embargo, todavía existe un grupo importante de asegurados que no ha ingresado o que, pese a consultar la herramienta, tiene dudas sobre la decisión que debe tomar. El funcionario indicó que aproximadamente 55 mil personas aún no han ingresado o tienen temor de tomar una decisión.

“Hay un grupo, estamos hablando de 55 mil personas aproximadamente, que no han entrado o si han entrado se sienten temerosos para tomar una decisión. Hay otro grupo que somos los que nos jubilamos posterior al primero de marzo del año 2032 que estamos en el mixto, que… pic.twitter.com/rEjGPsNVae — Telemetro Reporta (@TReporta) August 14, 2026

Además, señaló que unas 160 mil personas han ingresado a la plataforma y tomado una decisión, aunque las cifras mencionadas durante sus declaraciones corresponden a diferentes grupos de asegurados.

¿Qué deben hacer los asegurados?

La recomendación de la CSS es que cada persona ingrese a la plataforma, valide su información y revise la proyección correspondiente a su caso antes de tomar una decisión.

Herrera insistió en que no existe una respuesta idéntica para todos los asegurados, debido a que las condiciones laborales, salarios, tiempo de cotización y fecha prevista de jubilación pueden modificar el resultado de la proyección.

En el caso de las personas que permanecen en el sistema de beneficio definido, Herrera señaló que el 90 % no tendría que realizar un cambio, aunque mantienen la posibilidad de evaluar las alternativas disponibles hasta el 18 de agosto.