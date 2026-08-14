CSS: ¿qué pasa si no decide sobre su sistema de pensiones antes del 18 de agosto?

Los asegurados de la Caja de Seguro Social (CSS) que todavía no han tomado una decisión sobre su sistema de pensiones tienen hasta el 18 de agosto de 2026 para evaluar las opciones disponibles, informó César Herrera, director nacional de Finanzas de la CSS.
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Por ello, exhortó a los asegurados a ingresar a la plataforma habilitada por la CSS, revisar la proyección individual y evaluar si les resulta conveniente permanecer en su sistema actual o realizar un cambio.
¿Quiénes deben tomar una decisión sobre su pensión?
Según explicó el funcionario, uno de los grupos que debe prestar especial atención es el de aproximadamente 60 mil personas que están en el sistema mixto y tienen previsto jubilarse entre ahora y el 1 de febrero de 2032.
De acuerdo con Herrera, estas personas podrían beneficiarse de tomar una decisión sobre su sistema de pensiones, pero hasta el momento solamente unas 5,400 personas de ese grupo han tomado una decisión. De estas, alrededor del 45 %, equivalente a 2,456 personas, optaron por cambiarse luego de evaluar su situación.
El funcionario recordó que la decisión debe analizarse de manera individual, tomando en cuenta factores como los años de cotización, el salario y el tiempo que falta para alcanzar la edad de jubilación.
¿Qué pasa con quienes están en el sistema mixto y se jubilan después de 2032?
Herrera explicó que las personas que están en el sistema mixto y se jubilen después del 1 de marzo de 2032 pasarán automáticamente al nuevo plan de capitalización solidaria, independientemente de que ingresen o no a la plataforma para tomar una decisión.
En cambio, quienes se encuentran en el sistema de beneficio definido y no realizan ningún cambio permanecerán en ese sistema, según indicó el director de Finanzas de la CSS.
Más de 700 mil personas se han registrado en la plataforma
Herrera informó que más de 700 mil personas se han inscrito en la plataforma digital habilitada para consultar la información relacionada con su situación.
Sin embargo, todavía existe un grupo importante de asegurados que no ha ingresado o que, pese a consultar la herramienta, tiene dudas sobre la decisión que debe tomar. El funcionario indicó que aproximadamente 55 mil personas aún no han ingresado o tienen temor de tomar una decisión.
Además, señaló que unas 160 mil personas han ingresado a la plataforma y tomado una decisión, aunque las cifras mencionadas durante sus declaraciones corresponden a diferentes grupos de asegurados.
¿Qué deben hacer los asegurados?
La recomendación de la CSS es que cada persona ingrese a la plataforma, valide su información y revise la proyección correspondiente a su caso antes de tomar una decisión.
Herrera insistió en que no existe una respuesta idéntica para todos los asegurados, debido a que las condiciones laborales, salarios, tiempo de cotización y fecha prevista de jubilación pueden modificar el resultado de la proyección.
En el caso de las personas que permanecen en el sistema de beneficio definido, Herrera señaló que el 90 % no tendría que realizar un cambio, aunque mantienen la posibilidad de evaluar las alternativas disponibles hasta el 18 de agosto.