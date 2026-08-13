Estos son los 50 estudiantes seleccionados por la CSS para curso de inteligencia artificial

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció este martes 12 de agosto el listado de los 50 estudiantes seleccionados para participar en un curso práctico de inteligencia artificial, que se realizará el próximo 19 de agosto, de 4:00 p.m. a 8:00 p.m., en la Ciudad de la Salud.

Los jóvenes fueron seleccionados entre aproximadamente 360 postulaciones recibidas durante la convocatoria. De ese total, 165 correspondieron a estudiantes de la Universidad de Panamá (UP) y 195 a estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP).

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CSS: ¿Cómo fueron seleccionados los 50 estudiantes?

El proceso de selección de los mejores perfiles se realizó mediante el uso de inteligencia artificial Claude (Fable 5), que evaluó las postulaciones recibidas.

La selección permitió identificar a los 50 estudiantes que participarán en esta jornada práctica, orientada al desarrollo de propuestas tecnológicas para atender necesidades de la Caja de Seguro Social.

¿Qué harán los estudiantes durante el curso?

@CSS

Durante la capacitación, los participantes deberán desarrollar proyectos enfocados en crear soluciones para la CSS utilizando herramientas de inteligencia artificial.

Las propuestas podrán abordar diferentes áreas de la institución, entre ellas:

Salud.

Citas médicas.

Riesgos profesionales.

Gestión institucional.

Pensiones.

Prestaciones económicas.

Análisis de datos.

Prevención.

Atención al asegurado.

El objetivo es que los jóvenes puedan aplicar sus conocimientos y las herramientas de inteligencia artificial a desafíos concretos que enfrenta la institución.

CSS busca aprovechar el talento de los jóvenes

El director general de la CSS, Dino Mon Vásquez, destacó el perfil de los estudiantes seleccionados y su potencial para contribuir al desarrollo del país. “Estos 50 jóvenes sobresalientes formarán parte del futuro y de la construcción del país”, afirmó.

Mon Vásquez también sostuvo que la inteligencia artificial no debe verse como una herramienta que sustituya el talento humano, sino como una tecnología capaz de potenciarlo.

“En la Caja tenemos grandes desafíos y esperamos que, a través de esta convocatoria, los jóvenes aprendan a utilizar todas estas herramientas y presenten soluciones en favor de la institución”, señaló. “En la Caja tenemos grandes desafíos y esperamos que, a través de esta convocatoria, los jóvenes aprendan a utilizar todas estas herramientas y presenten soluciones en favor de la institución”, señaló.

¿Qué aprenderán los estudiantes?

El curso estará a cargo de Adam Eisenman, quien explicó que buena parte de los participantes ya cuenta con experiencia en la creación de proyectos y soluciones tecnológicas basadas en inteligencia artificial.

Durante la primera parte de la jornada, Eisenman abordará el estado actual de la inteligencia artificial, su impacto en la vida cotidiana y las posibilidades que ofrecen los modelos actuales. También explicará cómo estas herramientas pueden utilizarse para mejorar la productividad y desarrollar nuevas soluciones.

¿Dónde consultar la lista de los 50 seleccionados?

Los estudiantes que participaron en la convocatoria pueden verificar sus datos completos en el portal habilitado para este proceso:

Consulta aquí la lista de los 50 estudiantes seleccionados. La CSS también informó que la lista será publicada en sus diferentes redes sociales.