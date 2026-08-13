Exasistente de la DGI queda en detención domiciliaria: defensa explica préstamo de Publio De Gracia

Una juez de Garantías decretó detención domiciliaria para Ninoshka Ríos, quien se desempeñó como asistente administrativa de la Dirección General de Ingresos (DGI) entre 2021 y 2025.

Ríos fue imputada por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, dentro de la investigación relacionada con funcionarios y exfuncionarios de la DGI.

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Durante la audiencia, la defensa de la exfuncionaria presentó argumentos para explicar las circunstancias que rodean una transacción financiera vinculada al exdirector general de Ingresos, Publio De Gracia.

Defensa habla de un préstamo para comprar un auto

Según expuso la defensa durante la audiencia, Ríos recibió un préstamo de Publio De Gracia para la compra de un vehículo. El abogado sostuvo que su representada habría sido hostigada por este préstamo, argumento que fue presentado ante la juez como parte de la explicación sobre la situación financiera que es objeto de investigación.

Una juez de Garantías decretó la detención domiciliaria de Ninoshka Ríos, quien fungió como asistente administrativa de la @DGIpma en el período entre 2021 y 2025, y fue imputada por el presunto delito de blanqueo de capitales.

La defensa de la exfuncionaria declaró en audiencia… pic.twitter.com/hA1QPCQ0iW — Telemetro Reporta (@TReporta) August 13, 2026

La versión corresponde a lo planteado por la defensa y forma parte de los elementos que deberán ser analizados dentro del proceso judicial.

Investigación alcanza a exfuncionarios de la DGI

El caso forma parte de las investigaciones que adelantan las autoridades por presuntas irregularidades relacionadas con funcionarios y exfuncionarios de la Dirección General de Ingresos.

En este proceso también es investigado el exdirector de la DGI, Publio De Gracia, quien enfrenta cargos por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.

La decisión de la juez de Garantías contra Ríos establece una medida cautelar mientras avanza la investigación y se determina su situación jurídica.