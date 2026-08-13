Médico recibe 15 años de prisión por violación agravada contra una paciente en La Chorrera

Un médico fue condenado a 15 años de prisión por el delito de violación agravada, en perjuicio de una paciente del Hospital Nicolás A. Solano, ubicado en La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.
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Médico es condenado a 15 años por violación agravada en La Chorrera
De acuerdo con la información suministrada, el caso fue llevado ante las autoridades competentes, que determinaron la responsabilidad penal del médico por los hechos ocurridos dentro del hospital.
La condena establece una pena de 180 meses de prisión por el delito de violación agravada.
El caso pone nuevamente en el centro de atención la importancia de garantizar espacios seguros para los pacientes que acuden a los centros de salud, especialmente durante situaciones de vulnerabilidad y necesidad de atención médica.