Médico recibe 15 años de prisión por violación agravada contra una paciente en La Chorrera

Un médico fue condenado a 15 años de prisión por el delito de violación agravada, en perjuicio de una paciente del Hospital Nicolás A. Solano, ubicado en La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 4 de marzo de 2025, cuando la víctima, de 22 años, acudió al cuarto de urgencias del centro hospitalario en busca de atención médica.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Tema de interés: Así transformará el Minsa la atención médica en Panamá

Médico es condenado a 15 años por violación agravada en La Chorrera

Un médico fue condenado a 15 años de prisión por violación agravada en perjuicio de una paciente del Hospital Nicolás A. Solano de La Chorrera.



Los hechos ocurrieron la madrugada del 4 de marzo de 2025, cuando la víctima, de 22 años, fue en busca de atención al cuarto de… pic.twitter.com/hOmVIKskNZ — Telemetro Reporta (@TReporta) August 13, 2026

De acuerdo con la información suministrada, el caso fue llevado ante las autoridades competentes, que determinaron la responsabilidad penal del médico por los hechos ocurridos dentro del hospital.

La condena establece una pena de 180 meses de prisión por el delito de violación agravada.

El caso pone nuevamente en el centro de atención la importancia de garantizar espacios seguros para los pacientes que acuden a los centros de salud, especialmente durante situaciones de vulnerabilidad y necesidad de atención médica.