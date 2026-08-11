CSS capacita a familiares de pacientes encamados en Bugaba

Familiares de pacientes encamados inscritos en el Programa de Visita Domiciliaria Integral de la Policlínica de Bugaba participaron en una jornada de capacitación organizada por la Caja de Seguro Social (CSS).

Durante la actividad se abordaron temas relacionados con el cuidado de los pacientes y el bienestar de quienes están a cargo de su atención en el hogar.

La enfermera Lourdes Correa estuvo a cargo del tema “Cuidarse para cuidar”, mientras que Iris Serracín, de Trabajo Social, impartió la capacitación sobre las normas para participar en el programa.

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CSS entrega 7,740 pañales a pacientes encamados de Bugaba

Como parte de esta jornada, los familiares también recibieron 7,740 pañales desechables, destinados a apoyar a los pacientes encamados y contribuir con las necesidades de sus familias.

La CSS destacó la importancia de brindar orientación y herramientas a los familiares y cuidadores, quienes cumplen un papel fundamental en la atención y el bienestar de los pacientes que reciben seguimiento mediante el programa.